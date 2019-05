vor 56 Min.

Amy Schumer: So heißt der kleine Bub

Am Montag kam nicht nur "Baby Sussex" zur Welt - auch die US-Komikerin Amy Schumer hat einen Sohn bekommen. Den Namen verriet sie bereits auf Instagram.

Am ersten Montag im Mai ist viel passiert - von der Met Gala 2019 bis zur Geburt von "Baby Sussex". Auch US-Comedy-Star Amy Schumer brachte ihr erstes Kind auf die Welt: ein Sohn. Der Name des kleinen Bubs verkündete sie wie die anderen Neuigkeiten zum Kind über das soziale Netzwerk Instagram.

So heißt das "Royal Baby" von Amy Schumer

Am Sonntag verkündete die Komikerin ganz nebenbei das Geschlecht ihres Babys - ein Junge. Dabei veröffentlichte sie ein Bild, das sie und ihren Ehemann Chris Fischer unaufgeregt im Wartezimmer zeigt. Im nächsten Beitrag posiert die Hochschwangere noch auf den Treppen des Metropolitan Museums of Art in New York in Anspielung auf die bevorstehende Met Gala. Dann kommt das Foto, das die frischgebackene Mutter im Krankenhausbett mit ihrem Baby im Arm zeigt - von ihrem Ehemann bekommt sie einen Kuss. Dazu schreibt sie: "22.55 Uhr gestern Nacht. Unser Royal Baby wurde geboren."

Der Name für Schumers "Royal Baby" steht auch schon fest. Das neuste Bild auf Amy Schumers Profil zeigt Vater und Sohn zusammen. Dazu schreibt Amy Schumer den Namen des kleinen Bubs: Gene Attell Fischer.

Amy Schumer: Schwangerschaft als politische Botschaft

Bereits vor einigen Monaten hatte Amy Schumer sich einen Scherz mit dem royalen Pärchen erlaubt: Sie montierte die Köpfe von sich und Ehemann Chris Fischer auf ein Foto von Prinz Harry und der schwangeren Herzogin Meghan. Außerdem scherzte die US-amerikanische Komikerin über ein Schwangerschafts-Wettrennen mit dem britischen Königshaus. Und tatsächlich haben beide Mütter ihre Söhne am gleichen Tag zur Welt gebracht.

Im Allgemeinen scheint die Komikerin aber andere Ziele mit ihren Beiträgen auf Instagram zu verfolgen. Im Oktober 2018 teilte sie unter einem Foto auf ihrem Instagram-Profil die Seite einer Journalistin. Dort fand man ein Video, in dem Amy Schumer Empfehlungen für die US-Kongresswahlen abgab. Am Ende dieser Nachricht stand kurz und bündig: Ich bin schwanger. Auch in der jüngsten Ankündigung zum Geschlecht ihres Kindes ging es eigentlich um einen Boykott eines Fast-Food-Unternehmens. Damit will Schumer wohl zeigen, dass es wesentlichere Schlagzeilen gibt, als die Schwangerschaft einer Prominenten, wie faire Arbeitsbedingungen oder Kongresswahlen. (AZ/ dpa)

