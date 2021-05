"An seiner Seite" heute am 10.5.21 im ZDF_ TV-Termin, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt heute am 10.5.21 den Film "An seiner Seite". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast mit dabei? Wie ist die Handlung?

Freunde der leichten Unterhaltung, aufgepasst: Das ZDF strahlt den Film "An seiner Seite" aus. Wann läuft der Film im ZDF? Welche Schauspieler spielen bei "An seiner Seite" mit? Wie ist die Handlung? Wir haben Ihnen alle Antworten zusammengestellt.

"An seiner Seite" heute am 10.5.21 im ZDF: TV-Termin, Übertragung und Stream

"An seiner Seite" ist heute am Montag, 10. Mai 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, oder bei wem der Montagabend bereits verplant ist: "An seiner Seite" steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Vorschau zu "An seiner Seite": Wie ist die Handlung?

Es ist eine Rückkehr voller Freude: Nach vielen Jahren an gefühlt immer falschen Orten zieht Charlotte mit ihrem Mann Walter zurück ins geliebte München. Walter ist ein weltweit angesehener Dirigent. Sein Job hat ihn und damit auch seine Frau über Jahre hinweg immer wieder in die größten Metropolen gezogen. Nun also die Rückkehr nach Bayern, wo Walter das Engagement als Orchesterleiter angenommen hat. Für Charlotte die Gelegenheit, endlich mehr Zeit mit ihrer Tochter Viola und Enkelin Lisa zu haben.

Für Walter dagegen fühlt es sich seltsam an, wieder in München zu sein. Ihn zieht es weiterhin in die weite Welt. Heimlich träumt er von einem Job in New York. Seine Frau weiß freilich nichts von diesem Traum.

Walter und Charlotte entfernen sich emotional immer weiter voneinander. Charlotte macht es zu schaffen, dass Viola ihr heftige Vorwürfe macht. Sie sei nie für sie da gewesen, wenn sie ihre Mutter gebraucht hätte. Halt findet Charlotte bei Martin. Der Witwer bittet Charlotte eines Tages darum, aus ihrem Garten etwas Erde abgraben zu dürfen. Seine verstorbene Frau war auf dem Grund aufgewachsen. Die Erde soll auf ihr Grab.

Martin schafft es schließlich, sowohl Charlotte als auch Walter die Augen zu öffnen, sodass die beiden aktiv an ihrer Familie arbeiten können. Gerade noch rechtzeitig?

Darsteller von "An seiner Seite": Das sind die Schauspieler im Cast

Charlotte Kler - Senta Berger

Walter Kler - Peter Simonischek

Martin Scherer - Thomas Thieme

- Viola Frankenberg - Antje Traue

- Grit Scherer - Marlene Morreis

- Herr Schneider - Florian Karlheim

Natalie Noirot - Petra Michelle Nérette

Lisa Frankenberg - Laila Padotzke

- Clemens von Glaubitz - René Dumont

- Irene von Glaubitz - Katrin Anne Hess

- Katrin Anne Hess Annemarie Mühling - Andrea Beblo Krause

Krause Andi - Maximilian Allgeier

Stefan - Markus Ertelt

Antonio - David Verhoeven

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.