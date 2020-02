15:49 Uhr

"Andere Eltern", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Andere Eltern": Staffel 2 der Mockumentary geht im März 2020 bei Sky an den Start. Wir informieren Sie über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Auch einen Trailer finden Sie hier.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien und Filme bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar 2020.

Die Serie "Andere Eltern" ist eine sogenannte Mockumentary - also eine fiktionale Dokumentation, die das ganze Doku-Genre auf die Schippe nimmt. Hier finden Sie alle wesentlichen Infos zum Start, den Folgen, der Handlung und den Schauspielern im Cast. Am Schluss können Sie sich einen Trailer ansehen.

"Andere Eltern", Staffel 2: Wann ist der Start bei Sky?

Der Pay-TV-Sender Sky hat den Start der Serie für Dienstag, 10. März 2020 , angekündigt. Die Übertragung läuft dann immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Sky TNT Comedy.

Handlung: Worum geht es bei "Andere Eltern"?

Die Serie gibt einen tiefen Einblick in das chaotische Leben von sogenannten Helikopter-Eltern in einer Großstadt. In der ersten Staffel haben sie versucht, in Köln gemeinsam eine Kita auf die Beine zu stellen. Auch in Staffel 2 geht es wieder drunter und drüber. Die Zuschauer können sich auf Karneval oder Silvester freuen und bekommen die unterschiedlichsten Erziehungskonzepte vorgeführt. Wie schon in der Debütstaffel werden die Mockumentary und ihre Handlung vorab skizziert. Die Dialoge und die Szenen werden dann beim Dreh von den Schauspielern improvisiert.

"Andere Eltern" bei Sky: Die acht Folgen von Staffel 2

10.03.2020: Folge 1

Ini ist zurück und ihre Eltern jeck wie eh und je. In Ninas und Jannos’ Familienwohnprojekt ist ein Geheimnis mit eingezogen. Während Malte wieder einen Bestäuber sucht und Lars ein Pickel aus der Haube wächst, gebiert Anita ein Überraschungsei. Außerdem haben die „KrimsKramsKids“ einen neuen Erzieher, der Paula den Rücken freihalten soll. In der Zwischenzeit zanken sich Björn und Yaa unentwegt.

17.03.2020: Folge 2

Nike ist beleidigt. Da hilft nur eins: Emotional Release! Zum Beispiel mit Maltes queerem Ostersong für Kids. Während Björn schmerzhafte Erfahrungen beim Dating machen muss, vlogt sich seine Ex in die Herzen der Backmütter. Eine Torte wäre das richtige für Anita, doch Lars kriegt nichts gebacken. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: eine neue Erzieherin für die Kita und einen Papa für Lotte.

24.03.2020: Folge 3

Stühlerücken in der Kita: die Chance, der Elternschaft etwas mehr Diversität einzuhauchen. Malte kümmert sich derweil um seine Karriere - und Nina um ihre Ehe. Bei Björn und Yaa ist sowieso alles zu spät: Ihre Kinder tragen den ewigen Trennungsstreit in die Kita. Lars zieht Stromschläge spirituellen Erfahrungen vor. Und bei Nike dreht sich alles um Musik, die sogar die anderen Eltern begeistert.

31.03.2020: Folge 4

Endlich Ferien - auf nach Holland! Wer ist so bescheuert und fährt mit anderen Eltern in den Urlaub? Unsere Eltern! Immerhin tun sie das klimaneutral. Statt Netze auszuwerfen, suchen sie ständig welche. Malte treibt das zuerst in den Wahnsinn und dann in die Flucht. So verpasst er gleich mehrere Höhe- und Tiefpunkte der gemeinsamen Reise. Was was ist, hängt wie immer vom jeweiligen Standpunkt ab.

Einzelheiten zu den übrigen Folgen der Staffel 2 von "Andere Eltern" liegen noch nicht vor. Hier zunächst einmal die Sendetermine:

07.04.2020: Folge 5

14.04.2020: Folge 6

21.04.2020: Folge 7

28.04.2020: Folge 8

Es gibt diverse Wiederholungen. Den genauen Zeitplan bei Sky finden Sie hier.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Andere Eltern"?

Rolle Schauspieler Nina Lavinia Wilson Jannos Jasin Challah Ini Johanna Gastdorf Anita Nadja Becker Lars Sebastian Schwarz Nike Henny Reents Malte Daniel Zillmann Yaa Rebecca Lina Björn Serkan Kaya Barbara Mirijam Verena Jeremi

(AZ)

"Andere Eltern": Der Trailer von 2019 zur Sky-Serie

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen