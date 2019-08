vor 17 Min.

Andreas Gabalier mit Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus

Die Fans sind in Sorge um Andreas Gabalier: Der Sänger liegt seit Tagen im Krankenhaus. Noch ist unklar, ob er bis zu seinem nächsten Konzert wieder fit ist.

Auf der Bühne gibt er gerne mal den starken Mann, den nichts erschüttern kann. Jetzt liegt Andreas Gabalier flach. Eine Lebensmittelvergiftung hat den österreichischen Volksmusiker umgehauen. Gabalier musste sogar ins krankenhaus eingeliefert werden.

"Ich liege seit drei Tagen komplett flach und muss mir irgendwelche komische Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen", sagte der 34-Jährige in einem Live-Video auf Facebook am Sonntag.

Andreas Gabalier hofft nach Lebensmittelvergiftung schnell wieder auf der Bühne zu stehen

In dem Video mit dem Titel "Lebensmittelvergiftung" liegt Gabalier sichtbar angeschlagen im Krankenbett. Wie er sich diese Vergiftung zugezogen hat, wird aber nicht erklärt. Sein Darm könne jedenfalls "nach 500 Sitzungen und sechs Kilo weniger keine Flüssigkeit mehr aufnehmen". Er hoffe auf Besserung bis zum Mittwoch, dann sei ein Konzert in der Schweiz geplant. "Es geht mir gerade gar nicht gut."

Der Sänger ("I sing a Liad für di") versichert aber, "in den besten Händen" zu sein. Ihm werde in dem Krankenhaus geschälter Apfel mit Zwieback serviert, damit er wieder auf die Beine komme. Binnen Stunden hinterließen Tausende Fans auf Facebook Genesungswünsche. (dpa)

Lesen Sie auch: Nach nur acht Monaten: Ehe-Aus bei Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Themen Folgen