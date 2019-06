vor 33 Min.

Angestellte schließt Dieb in Tankstelle ein

Geistesgegenwärtig hat eine 25-Jährige in Göppingen reagiert: In der Tankstelle, in der sie arbeitete, schloss die Frau einen Ladendieb kurzerhand einfach ein.

Eine junge Angestellte hat in einer Tankstelle in Göppingen einen 44 Jahre alten Ladendieb eingeschlossen. Der Mann hatte bereits am Vortag Waren gestohlen und war in der Nacht auf Samstag erneut dabei, sich am Getränkeregal zu bedienen, wie die Polizei mitteilte. Die 25-Jährige erkannte den Dieb - weil dieser allerdings alkoholisiert und aggressiv war, schloss die Frau ihn in der Tankstelle ein und verständigte die Polizei. (dpa/lsw)

