vor 44 Min.

Angreifer erschießt zwei Polizisten Panorama

Zwei Polizisten wurden in einem Restaurant in Florida erschossen. Der Angreifer ist ebenfalls tot.

Zwei Polizisten sind am Donnerstag in einem Restaurant im US-Bundesstaat Florida erschossen worden. Die Beamten befanden sich in dem Restaurant im Zentrum der Stadt Trenton, als ein Angreifer durch die Schaufensterscheiben auf sie schoss, wie die örtliche Polizei mitteilte. Hinzugerufene Sicherheitskräfte fanden demnach die beiden Polizisten und den mutmaßlichen Angreifer tot auf. Seine Leiche lag demnach vor dem Restaurant.

Die Gründe für die Tat blieben vorerst offen. Die Behörden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen ein, um die Motivation des Angreifers zu klären. Außerdem soll geklärt werden, wie der Angreifer gestorben ist.

US-Präsident Donald Trump sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Floridas Gouverneur Rick Scott betonte, dass es in dem Bundesstaat "null Toleranz" für Gewalt gebe, insbesondere gegen Polizisten. (afp)

