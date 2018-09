15:48 Uhr

Angreifer in Musiker-Kostümen töten fünf Menschen Panorama

Eine Schießerei auf einem bei Touristen beliebten Platz in Mexiko-Stadt hat drei Menschen das Leben gekostet.

Die Angreifer kamen in Mariachi-Kostümen verkleidet und schossen am Garibaldi-Platz in Mexiko-Stadt auf ihre Opfer. Der Platz ist bei Touristen sehr beliebt.

Ein beliebter Touristenort im Zentrum von Mexiko-Stadt ist zum Schauplatz einer tödlichen Schießerei geworden. Fünf Menschen starben. Acht weitere wurden bei dem Vorfall auf dem zentralen Garibaldi-Platz verletzt, wie die Behörden am Samstag (Ortszeit) mitteilten. Demnach griffen fünf als traditionelle Mariachi-Sänger gekleidete Männer die Opfer an und flüchteten dann auf Motorrädern. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Drei Menschen starben noch am Tatort, die anderen beiden Todesopfer erlagen ihren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Unter den Verletzten sei ein 44-jähriger Ausländer.

Streit zwischen rivalisierenden Drogenbanden in Mexiko-Stadt?

In Medienberichten war von einem möglichen Streit zwischen rivalisierenden Drogenbanden die Rede. Zum Zeitpunkt des Angriffes am Freitagabend waren auf der Plaza Garibaldi viele Menschen unterwegs.

Der Platz im Zentrum von Mexiko-Stadt ist bei Besuchern wegen seiner Mariachi-Shows auf den Straßen beliebt. Bei den Shows ziehen musizierende Volksmusiker in traditioneller Tracht durch die zahlreichen Bars und Restaurants der Gegend.

Der Vorfall geschah kurz vor den Feiern des Unabhängigkeitstages am Sonntag in Mexiko. Viele Menschen versammeln sich dabei traditionell auf den Straßen, um den sogenannten "Unabhängigkeits-Schrei" (Grito de Dolores) um Mitternacht feierlich zu begehen. (dpa)

