vor 47 Min.

"Animal Crossing: New Horizons": Release naht, Trailer, Gameplay

"Animal Crossing: New Horizons" erscheint im März. Release-Datum, Gameplay und Trailer - lesen Sie hier alle Infos im Überblick.

"Animal Crossing: New Horizons" wird am 20. März 2020 für die Nintendo Switch veröffentlicht. In dem Spiel bewohnen die User eine Insel, auf der sie die neue Welt erkunden, Häuser bauen, Gärten anlegen und mit anderen Spielern in Kontakt treten können.

Zudem kann "Animal Crossing: New Horizons" auch im Mehrspielmodus gespielt werden. Alle Infos rund um Release, Gameplay und den Trailer des Spiels finden Sie hier in der Übersicht.

"Animal Crossing: New Horizons", Release

Das weltweite Release-Datum der Nintendo-Produktion "Animal Crossing: New Horizons" wurde auf den 20. März 2020 festgelegt. Das Spiel kann aber auch schon vorab online vorbestellt werden.

"Animal Crossing: New Horizons": Gameplay

Im Nintendospiel "Animal Crossing: New Horizons" wird der Spieler auf einer einsamen Insel ausgesetzt, auf der er sich "von dem Chaos der Großstadt erholen" soll. Dabei kann sich der User seine Tätigkeiten auf der Insel frei aussuchen: Möchte er die nötigen Materialien sammeln, um sich ein Haus zu bauen? Oder will der Spieler lieber seinen grünen Daumen ausleben und eine bunte Pflanzenwelt schaffen? In "Animal Crossing: New Horizons" kann sich der Spieler auch mit anderen Usern verbinden und "anfreunden".

Das neue Videospiel "Animal Crossing: New Horizons" wird nur für die Nintendo Switch erscheinen. Spieler können die Abendteuer auf der Insel sowohl im Einzel- als auch um Mehrspielermodus bestreiten. Dabei kann eine Insel von bis zu acht Spieler bewohnt werden, vier Spieler können dabei gleichzeitig auf einer einzelnen Konsole spielen.

Trailer von "Animal Crossing: New Horizons"

Das Nintendospiel "Animal Crossing: New Horizons" erscheint am 20. März 2020 für die Konsole Nintendo Switch. Wer sich bereits zuvor einen Eindruck verschaffen will, sieht hier den Trailer zum Spiel.

Themen folgen