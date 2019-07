vor 51 Min.

Anna Hofbauer: Ex-Bachelorette bekommt ein Baby

Mit ihrem Auserwählten ist die Ex-Bachelorette Anna Hofbauer nicht glücklich geworden, dafür aber mit einem Schauspieler. Nun ist Hofbauer im 5. Monat schwanger.

Tolle Neuigkeiten gibt es von und für Musical-Darstellerin Anna Hofbauer und Schauspieler Marc Barthel. Denn die Ex-Bachelorette und der beliebte Schauspieler erwarten Nachwuchs.

Anna Hofbauer ist eine waschechte Allgäuerin, sie wurde 1988 in Marktoberdorf geboren. Vor ihrer TV-Karriere als zweite Bachelorette 2014 bei RTL spielte sie im Muscial "Ludwig - Der König kommt zurück" die Rolle der Prinzessin Sophie, sowie die Zweitbesetzung der Kaiserin Elisabeth. Von 2017 bis 2018 spielte sie die Päpstin Johanna im gleichnamigen Musical. Seit ihrem 18. Lebensjahr stand sie insgesamt rund 400 Mal in verschiedenen Rollen auf der Füssener Festspielhaus-Bühne. Im Frühling gab das Festspielhaus Füssen bekannt, dass sie ihre Sisi-Karriere im Musical "Ludwig²" beendet. Möglicherweise war die Schwangerschaft ein Grund dafür.

Anna Hofbauer ist schon im fünften Monat schwanger

Das Management von Anna Hofbauer hat gegenüber RTL bestätigt, dass die Musicaldarstellerin bereits im fünften Monat schwanger ist. Das Paar freue sich schon sehr auf das erste gemeinsame Baby.

Auf dem Instagram-Profil der Musical-Darstellerin ist noch keine Spur von einem Babybauch zu sehen. Anscheinend hat die 31-Jährige diesen in den letzten Wochen geschickt versteckt. Anna und Marc, die beide als Schauspieler arbeiten, lernten sich 2017 kennen: „Wir sind uns auf einer Veranstaltung vorgestellt worden und haben uns gesehen und es hat gestimmt", sagte die Ex-Bachelorette damals der Gala.

In der RTL-Show selbst hatte sie im Finale ihre letzte Rose eigentlich an den Kandidaten Marvin Albrecht vergeben - drei Jahre lang galten sie als das Bachelorette-Traumpaar. Dann war es allerdings vorbei mit der großen Liebe.

Anna Hofbauer: Trennung von "Bachelorette"-Gewinner Marvin Albrecht

Weil die Dreharbeiten damals schon Wochen vor der TV-Ausstrahlung des Staffel-Finales beendet waren, mussten Anna Hofbauer und ihr Auserwählter Marvin Albrecht aus ihrer Liebe ein großes Geheimnis machen. Das Paar durfte sich nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen, oder dabei zumindest nicht erkannt werden. Um diese Vertragsauflagen zu erfüllen, organisierte Hofbauer Geheimtreffen mit ihrem Partner, zu denen sie mit Perücke und Brille verkleidet erschien.

Anfang 2017 folgte dann die Trennung. Doch auch für Marvin Albrecht ging das Leben, auch das Liebesleben, weiter: Anfang 2018 gab der Bachelorette-Teilnehmer seine Beziehung zu Model Simone Voss bekannt. So gibt es zwar kein erstes "Bachelorette"-Paar Baby, aber auch der neue Partner an der Seite von Anna Hofbauer, Schauspieler Marc Barthel, ist ja kein Unbekannter.

Marc Barthel: "Unter uns"-Star wird Papa und neuer "Notruf Hafenkante"-Ermittler

Soap-Star Marc Barthel, der unter anderem aus GZSZ und Verbotene Liebe bekannt ist, wird nicht nur zusammen mit der Ex-Bachelorette Anna Hofbauer Papa, sondern ab Herbst auch als neuer Ermittler in der ZDF-Krimi-Serie "Notruf Hafenkante" zu sehen sein. Dabei steht er mit seiner Freundin vor der Kamera: Sie wird in einer Episode die Hauptrolle spielen, wie die Bild berichtet. Anna Hofbauer hat auch ein Engagement in der Vorabend-Krimiserie "Hubert ohne Staller", die bei der ARD läuft.

Ex-Bachelorette Anna Hofbauer: Wann kommt das erste Babybauch-Bild?

Sie freue sich sehr auf ihr erstes Baby, ließ Anna Hofbauer über ihr Management mitteilen. Die Bild hatte das Paar bei einem Spaziergang in Berlin gesichtet und Hofbauers Babybauch war nicht zu übersehen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollten beide nicht verraten. Das Paar lebt gemeinsam in Berlin.

Wer der Ex-Bachelorette auf Instagram folgt, hat vielleicht schon über eine Schwangerschaft spekuliert. Seit einiger Zeit postete sie keine Fotos mehr, auf denen ihr Bauch zu erkennen war. Die Fans freuen sich jetzt natürlich auf das erste Instagram-Selfie mit Babybauch.

Bei der erfolgreichen RTL-Kuppelshow "Bachelorette" versuche die Kandidaten in der aktuellen Staffel das Herz von Gerda Lewis zu erobern.

