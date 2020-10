23.10.2020

Anna Loos und Jan Josef Lieferss spielen Tischtennis

Was tun mit all der Zeit während der Pandemie? Die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos und ihre Familie haben ein Spiel für sich entdeckt.

Die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos ist in der Zeit des Corona-Shutdowns kreativ gewesen und hat Songs geschrieben. "Es hilft, Gedanken zu Papier zu bringen", sagte die 49-Jährige ("Helen Dorn") der Nachrichtenagentur dpa.

"Für Musiker und alle Künstler, die live auftreten, für alle, die im Live Entertainment tätig sind, ist das eine harte Zeit. Eine Zeit, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Ich hoffe, wir alle werden, auch wenn hier momentan die Hilfen fehlen, das alles irgendwie schaffen."

Privat ist die Berlinerin mit ihrem Mann, dem Schauspieler Jan Josef Liefers (56, "Tatort"), und den beiden Töchtern bislang gut durch diese Krise gekommen. "Wir hatten eine Menge Zeit, waren ungewohnt viel zu Hause", sagte Loos. "Das Homeschooling hatte uns etwas gefordert und manchmal überfordert, dennoch hatten wir es schön miteinander und zusammen. Ich bin sicher, unsere Familie hat mittlerweile gute Chancen, jeden Tischtennis-Wettbewerb zu gewinnen."

Dieses Wochenende ist Loos wieder als TV-Ermittlerin zu sehen: "Helen Dorn - Kleine Freiheit" läuft am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. Die Figur Helen Dorn ermittelt nun nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, sondern in Hamburg. Anna Loos dazu: "Die Stadt beziehungsweise der Ort spielt im Film doch immer eine große Rolle, denn die Figuren sind hier zu Hause. Der Umzug nach Hamburg ermöglicht es uns, die Stadt in ihren vielen Facetten zu erzählen. Ich selbst habe 13 Jahre in Hamburg gelebt und verbinde eine Menge persönliche Geschichten mit der Stadt. Hamburg ist ein bisschen wie Heimat für mich."

