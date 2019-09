vor 23 Min.

Anna Strohmayr aus Stadtbergen rockt The Voice of Germany

Anna Strohmayr aus Stadtbergen rockt The Voice of Germany2019: Die junge Sängerin überzeugte am Donnerstag in der TV-Show das Publikum und die Jury.

The Voice of Germany 2019 hat auch eine erfolgreiche Teilnehmerin aus der Region. Anna Strohmayr aus Stadtbergen - sie stellte sich in der Show als Augsburgerin vor - hat am Donnerstag in den Blind Auditions von The Voice Publikum und Jury überzeugt.

Anna sang bei TVOG "Nothing compares 2U" von Sinead O’Connor - und überzeugte die komplette Jury. Alle vier Juroren drehten sich während des Songs um und hatten geradezu Jubelarien für die Kandidatin übrig. Lediglich Rae Garvey kritisierte ihre Stimme ein wenig. "Das ist natürlich das Best Case-Szenario, dass ihr euch alle umgedreht habt", sagte Anna - und entschied sich prompt für das Team von Rae Garvey.

Themen folgen