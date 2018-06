16:25 Uhr

"Anne Will": Das sind Gäste und Thema heute Abend, 3. Juni

Anne Will diskutiert heute Abend mit ihren Gästen über die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und den bereits angekündigten WM-Boykott.

Die Fußball-WM beschäftigt heute Abend auch die Gäste bei "Anne Will". Zu der Diskussion über deren Boykott kommen unter anderem Edmund Stoiber und Gregor Gysi.

Die ARD-Talkshow "Anne Will" läuft auch am heutigen Sonntag zur gewohnten Sendezeit ab 21.45 Uhr, direkt im Anschluss an den neuen "Tatort" aus München. Heute Abend diskutiert Anne Will mit ihren Gästen den vereinzelten Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Das Thema der Sendung lautet konkret: "Putins WM - die Welt zu Gast bei Ex-Freunden?"

Der Boykott der WM in Russland ist heute Thema bei "Anne Will"

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte zuletzt wegen Russlands Syrien-Politik zu einem Boykott der Eröffnungsfeier aufgerufen. Die Regierungen von Großbritannien und Island haben bereits ihren WM-Boykott erklärt. Bundeskanzlerin Merkel hat noch nicht über einen Besuch in Russland entschieden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will unterdessen trotz der internationalen Boykott-Diskussionen zur Fußball-WM nach Russland reisen. "Wenn es mein Terminkalender zulässt, werde ich ein Spiel der deutschen Mannschaft besuchen", sagte der auch für den Sport zuständige Minister der Bild am Sonntag. Passenderweise steht heute Abend im Mittelpunkt der Diskussion die Frage: Sollten deutsche Politiker die Fußball-WM in Russland besuchen oder boykottieren?

Das angespannte Verhältnis des Westens zu Russland macht die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft offensichtlich zu einem Politikum. Bereits im Frühjahr waren Boykott-Diskussionen laut geworden, nachdem unter anderem Vertreter der britischen Regierung angekündigt hatten, aufgrund des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal nicht zur WM reisen zu wollen.

Anne Will möchte mit ihren Gästen unter anderem auch der Frage nachgehen, ob die Fußball-Weltmeisterschaft eine Chance für den Dialog mit Russland ist, oder ob sie vor allem der Selbstdarstellung Putins nutzt.

"Anne Will": Diese Gäste sind heute Abend dabei

Edmund Stoiber (CSU): Ehemaliger bayerischer Ministerpräsident

Norbert Röttgen (CDU): Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags

Rebecca Harms (Die Grünen/EFA): Mitglied des Europäischen Parlaments

Gregor Gysi (Die Linke): Mitglied des Deutschen Bundestages und Präsident der Europäischen Linken

Arne Friedrich: Ehemaliger Fußball-Nationalspieler

"Anne Will" heute live im TV und als Stream sehen

Die Talkshow läuft wie gewohnt nach dem Tatort ab 21.45 in der ARD. "Anne Will" lässt sich jedoch nicht nur im TV sehen. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite einen Live-Stream an.

Anne Will ist mit ihrer Talkshow bereits seit 2007 auf Sendung - seit 2015 wieder am Sonntagabend. Die Journalistin moderierte zuvor die Sportschau und die Tagesthemen. (AZ)

Anne Will: Ihre Karriere in Bildern

