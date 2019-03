vor 42 Min.

Anne Will: Die Gäste und das Thema am 3. März

Anne Will und ihre Gäste diskutieren immer am Sonntag über ein aktuelles Thema. Heute am 3.3.19 geht es dabei um den Wert der Arbeit.

Anne Will und ihre Gäste diskutierten am 3.3.19 über ein aktuelles Thema. Es ging um die Frage, was uns Arbeit wert ist.

Bei "Anne Will" nahmen sich die prominenten Gäste am 3.3.19 wieder ein aktuelles Thema vor. Die genaue Frage lautete: "Niedriger Lohn, magere Rente - was ist uns Arbeit wert?".

Damit griff die Runde das Problem auf, dass in Deutschland rund vier Millionen Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten und fast jeder fünfte Rentner in Altersarmut lebt. Die Große Koalition ist sich uneinig, wie sie das Problem genau lösen soll. Die SPD fordert eine Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit und einen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde - aber das geht der Union zu weit.

Anne Will und ihre Gäste diskutierten unter anderem über die Frage, warum in Deutschland so viele Menschen nicht von ihrer Arbeit leben können. Die Zusammensetzung der Runde garantierte eine kontroverse Debatte. Hier erfahren Sie, wer gestern Abend bei "Anne Will" dabei war:

"Anne Will": Gäste am 3.3.19

Malu Dreyer (SPD): Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

Mike Mohring (CDU): Vorsitzender der CDU Thüringen

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen): Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Petra Vogel: Reinigungskraft, Mitglied der Gewerkschaft IG BAU

Reinhold von Eben-Worlée: Präsident des Verbandes "Die Familienunternehmer"

"Anne Will" live im TV und Stream

In der Regel läuft die "Talkshow" Anne Will jeden Sonntag nach dem Tatort oder Polizeiruf ab 21.45 Uhr in der ARD im Free-TV. Wer sie nicht im Fernsehen anschauen kann, hat hier auf dieser Seite die Möglichkeit, einen Live-Stream des Ersten aufzurfen.

Allerdings sind Zuschauer nicht daran gebunden, zum Sendetermin einzuschalten. Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Prominente Gäste, prominente Moderatorin: Das ist Anne Will

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

