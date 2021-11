Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und wie immer sind Experten und Politiker bei der Talkerin zu Gast. Das Thema der Sendung am 28.11.2021 lautet: "Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampel-Start in der Corona-Krise?"

Das Ziel der Ampel-Koalition aus SPD, den Grünen und der FDP ist es, Deutschland fortschrittlicher zu machen - in Sachen Digitalisierung und Klimaschutz. Die Regierungsübernahme fällt aber in die vierte und dramatischte Welle, während die Impfquote noch immer zu niedrig ist. In der heutigen Folge von Anne Will wird unter anderem das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition diskutiert. Außerdem geht es um die Fragen: "Helfen die eingeführten 2G-Regelungen überhaupt noch, die vierte Welle zu brechen? "Kann nur ein Lockdown eine Überlastung der Intensivstationen verhindern?"

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 28.11.2021.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 28.11.2021

Manuela Schwesig (SPD): Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern

Jens Spahn (CDU): Bundesminister für Gesundheit

Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen): Parteivorsitzende

Christian Lindner (FDP): Partei- und Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Melanie Amann: Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

