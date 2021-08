Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen - und wie immer sind prominente Gäste mit dabei. Das Thema der Sendung am 29.08.2021 lautet: "Wählen in Krisenzeiten – wem trauen die Deutschen das Kanzleramt zu?"

Ob Flutkatastrophe, Corona-Politik oder der Umgang mit den Vorfällen in Afghanistan – in den letzten Monaten scheint die Politik ihr Krisenmanagement nicht in den Griff zu bekommen. Insbesondere im Fall Afghanistans wird die deutsche Regierung heftig von verschiedenen Seiten kritisiert. Und ausgerechnet jetzt geht der Wahlkampf in die entscheidende Phase. Die Spitzenkandidaten von Union und Grünen, Armin Laschet und Annalena Baerbock, verlieren immer mehr an Zuspruch, während SPD-Kandidat Olaf Scholz in der Gunst der Wählerinnen und Wähler deutlich aufholt. Vier Wochen vor der Bundestagswahl ist das Rennen um das Kanzleramt also noch völlig offen.

Anne Will spricht mit ihren Gästen heute unter anderem darüber, für welche Politik die Kanzlerkandidatin und die beiden -kandidaten stehen. Außerdem fragt sie: Haben Union, SPD und Grüne Antworten auf die aktuellen Herausforderungen? Können Grüne und Union den Abwärtstrend noch aufhalten? Und kann die SPD weiterhin von den Schwächen der anderen profitieren?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 29.08.2021.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 29.08.2021

Paul Ziemiak (CDU): Generalsekretär

Generalsekretär Kevin Kühnert (SPD): Stellvertretender Bundesvorsitzender

Stellvertretender Bundesvorsitzender Cem Özdemir (Grüne): Mitglied des Bundestages

Mitglied des Bundestages Jana Hensel: Autorin und Journalistin

Autorin und Journalistin Christiane Hoffmann: Autorin im Spiegel-Hauptstadtbüro

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

