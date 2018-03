"Anne Will": Gäste diskutieren über Diesel-Fahrverbote

08:18 Uhr

Anne Will diskutiert heute über die Zukunft der Diesel in Deutschland.

Bei "Anne Will" ging es am Sonntagabend um das Thema "Das Diesel-Chaos - wer übernimmt die Verantwortung?". Hier lesen Sie, welche Gäste darüber diskutierten.

Die Talkshow "Anne Will" widmete sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr in der ARD drohenden Fahrverboten für Dieselautos in Deutschland. Es ging konkret um das Thema "Das Diesel-Chaos - wer übernimmt jetzt die Verantwortung?".

Der Hintergrund: Viele Autobesitzer fühlen sich hintergangen. Politik und Autoindustrie schieben sich gegenseitig die Schuld an dem drohenden Fahrverbot zu. Dieselfahrer stehen nun vor vielen Fragen. Lohnt sich die Neuanschaffung eines anderen Autos? Kommen nun Nachrüstlösungen, die die Fahrverbote doch noch verhindern können?

Mehrere prominente Gäste diskutierten am Sonntagabend darüber, wie es mit Dieselautos in Deutschland weitergeht - darunter auch Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Wir geben einen Überblick darüber, wer sich bei "Anne Will" an der Diskussion beteiligte.

"Anne Will" heute mit diesen Gästen:

Herbert Diess: Mitglied des Konzernvorstands der Volkswagen AG

Christian Schmidt (CSU): Geschäftsführender Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Nico Rosberg: Formel-1-Weltmeister 2016

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen): Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Thomas Geisel (SPD): Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf

"Anne Will" live im TV und Stream

Die Talkshow "Anne Will" lässt sich sonntags ab 21.45 Uhr live in der ARD im Fernsehen sehen. Der Sender bietet außerdem hier auf dieser Seite einen Live-Stream zur Sendung an. Darüber hinaus gibt es ältere Folgen in der Mediathek.

Die Talkshow läuft seit 2007 im Ersten und ist seit 2015 wieder am Sonntagabend zu sehen. Anne Will moderierte früher als erste Frau die Sportschau und später die Tagesthemen in der ARD - bis sie ihre eigene Talkshow bekam. (AZ)

