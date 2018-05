"Anne Will": Gäste und Thema heute Abend

vor 31 Min.

Anne Will diskutiert heute Abend mit ihren Gästen über den Skandal in der Bremer Außenstelle des Bamf.

Bei "Anne Will" steht heute Abend die Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide beim Bamf im Fokus. Unter den Gästen sind Boris Pistorius und Alexander Gauland.

Die ARD-Talkshow "Anne Will" hat am Sonntagabend ihren festen Sendeplatz. Heute Abend diskutiert Anne Will ab 21.45 Uhr mit ihren Gästen über die aktuell viel besprochene Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Das brisante Thema beherrscht derzeit die Schlagzeilen. Wie die ermittelnde Staatsanwaltschaft angegeben hat, steht das Bremer Amt im Verdacht, zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt zu haben. Gegen die ehemalige Leiterin der Außenstelle ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Die Bamf-Zentrale und das Bundesinnenministerium haben als Konsequenz aus den Vorfällen die Überprüfung von Tausenden von Asylverfahren angeordnet - nicht nur in Bremen.

Die Bremer Außenstelle des Bamf wiederum darf aktuell keine Asylanträge mehr bearbeiten. Kommende Woche soll Bamf-Chefin Jutta Cordt zudem zur Affäre um die unrechtmäßigen Asylbescheide befragt werden. Linke und Grüne fordern unterdessen mehr Fakten von Innenminister Seehofer.

In der Debatte klingt immer wieder die Frage an: Steht die Bamf-Affäre in Bremen für ein fehlerhaftes Asylsystem oder handelt es sich um einen Einzelfall? Genau darum soll es auch heute Abend gehen. Konkret steht im Mittelpunkt der Talkshow die Frage: "Die Bremer Asyl-Affäre - Systemfehler oder Einzelfall?". In der Sendung will Anne Will mit ihren Gästen unter anderem auch der Frage nachgehen, welche Konsequenzen aus der Tatsachen gezogen werden sollen, dass das Vertrauen in Deutschlands Asylsystem nach dem Bamf-Skandal schwindet.

"Anne Will": Diese Gäste sind heute Abend dabei

Boris Pistorius (SPD): Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport

Alexander Gauland (AfD): Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Parteivorsitzender

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen): Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Stephan Mayer (CSU): Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Christine Adelhardt: Recherchekooperation NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung

"Anne Will" heute live im TV und als Stream sehen

Die Talkshow läuft wie gewohnt nach dem Tatort ab 21.45 in der ARD. "Anne Will" lässt sich jedoch nicht nur im TV sehen. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite einen Live-Stream an.

Anne Will ist mit ihrer Talkshow bereits seit 2007 auf Sendung - seit 2015 wieder am Sonntagabend. Die Journalistin moderierte zuvor die Sportschau und die Tagesthemen. (AZ)

