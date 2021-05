Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute am 16.5.21 mit einer neuen Ausgabe im TV zu sehen. Alle Infos über Thema und Gäste - hier.

Auch an diesem Sonntag gibt es in der ARD eine neue Folge "Anne Will" zu sehen. Das Thema der heutigen Sendung am 16.05.2021 lautet: "Inzidenz wieder unter 100 – beginnt jetzt die große Leichtigkeit oder der große Leichtsinn?"

Zum ersten Mal seit dem 20. März liegt die bundesweite Corona-Inzidenz wieder unter dem Wert von 100. Damit wächst in der Bevölkerung die Hoffnung, die Pandemie hinter sich zu lassen und zu einem normalen Alltag zurückzukehren. Auch die Zahl der geimpften Personen steigt in Deutschland kontinuierlich an und einige Bundesländer haben bereits sogar die Priorisierung aufgehoben. Die Talkerin diskutiert daher mit ihren Gästen darüber, ob der Rückgang der Infektionszahlen nun zu leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird und ob das Impftempo durch die Aufhebung der Priorisierung wirklich erhöht wird.

Auch Gastronomen und Hoteliers wollen von der niedrigen bundesweiten Inzidenz profitieren und fordern bundeseinheitliche Öffnungen. Anne Will fragt daher: Sollten Hotel- und Gastgewerbe in Deutschland nun wieder weitreichend öffnen dürfen?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 16.5.2021.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 16.5.2021

Peter Tschentscher (SPD): Erster Bürgermeister von Hamburg

Erster Bürgermeister von Hamburg Wolfgang Kubicki (FDP): Bundestagsvizepräsident und stellvertretender Parteivorsitzender

Bundestagsvizepräsident und stellvertretender Parteivorsitzender Dietmar Bartsch (Die Linke): Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Spitzenkandidat für die Bundestagswahl

Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Spitzenkandidat für die Bundestagswahl Ingrid Hartges: Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes

Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Carola Holzner: Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, auch bekannt als Medizinbloggerin "Doc Caro"

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum. Sehen Sie hier, was sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gesagt hat. Video: rt1.tv

Hier bekommen Sie Infos zu weiteren Talkshows:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.