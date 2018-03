20:02 Uhr

"Anne Will": Gäste und Thema heute Panorama

Bei "Anne Will" heute dreht sich alles um das Thema "Kabinett komplett - wofür steht diese neue Regierung?". Das sind die Gäste der Talkshow.

Die Talkshow "Anne Will" widmet sich heute, Sonntagabend ab 21.45 Uhr, in der ARD der neuen Regierung in Deutschland. Das Thema der Sendung lautet entsprechend: "Kabinett komplett - wofür steht diese neue Regierung?".

Die Thematik bietet allerhand Stoff zum Diskutieren, nach all dem Hin- und Her um die GroKo. Nach sechs Monaten der Ungewissheit konnten sich Union und SPD endlich zusammenraufen. Angela Merkels Wiederwahl als Bundeskanzlerin dürfte am Mittwoch im Bundestag nichts im Wege stehen. Damit würde sie die Geschicke des Landes wie in den vergangenen zwölf Jahren in die Hand nehmen.

Ihr zur Seite stünden im neuen Kabinett neben bekannten Politikern wie Heiko Maas und Katarina Barley, die einfach ihre Ministerien gegen ein anderes tauschten, auch neue Gesichter wie Franziska Giffey und Svenja Schulze. Doch wofür steht die neue Ministerschar? Ist dieses Kabinett in der Lage, verlorenes Vertrauen in der Bevölkerung zurückzugewinnen? Und wird es der Großen Koalition gelingen, die Gefahr zunehmender gesellschaftlicher Spaltung zu bannen?

Mehrere prominente Gäste diskutieren am Sonntagabend zusammen mit Anne Will, wie sie die neue Regierung sehen - darunter auch FDP-Chef Christian Lindner. Diese Gäste beteiligen sich heute Abend bei "Anne Will" an der Diskussion.

"Anne Will" heute mit diesen Gästen:

Christian Lindner (FDP): Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): Generalsekretärin der CDU

Manuela Schwesig (SPD): Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und stellvertretende Parteivorsitzende

Sahra Wagenknecht (Die Linke): Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag

Robin Alexander: WELT-Hauptstadtkorrespondent und Buchautor

"Anne Will" heute Abend live im TV und Stream

Die Talkshow "Anne Will" können Zuschauer sonntags ab 21.45 Uhr live in der ARD im Fernsehen sehen. Der Sender bietet zusätzlich hier auf dieser Seite einen Live-Stream zur Sendung an. Des weiteren gibt es ältere Folgen in der ARD-Mediathek.

Die Talkshow läuft seit 2007 im Ersten und ist seit 2015 wieder am Sonntagabend zu sehen. Anne Will moderierte früher als erste Frau die Sportschau und später die Tagesthemen in der ARD - bis sie mit "Anne Will" ihre eigene Talkshow bekam. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren: Das Kabinett steht

Themen Folgen