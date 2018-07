19:30 Uhr

"Anne Will": Markus Söder gehört heute Abend zu ihren Gästen Panorama

Anne Will diskutiert heute unter anderem mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU). Thema: Asylstreit.

Anne Will ist mit ihrer ARD-Talkshow derzeit eigentlich in der Sommerpause. Nach Angaben des Senders sollte die nächste Talkshow-Runde ursprünglich erst am 12. August ausgestrahlt werden. Doch die derzeitige Regierungskrise bietet einen durchaus berechtigten Anlass für die Unterbrechung der Sommerpause. Das zentrale Thema der Diskussion heute Abend lautet: "Tag der Entscheidung - wie löst die Union ihren Streit?". Zur gewohnten Uhrzeit ab 21.45 Uhr diskutiert Anne Will mit ihren Gästen über den Asylstreit der Union und die Zukunft der beiden Schwesternparteien.

Asylstreit ist heute Thema bei "Anne Will"

Können die von Kanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel erzielten Ergebnisse zur Verschärfung der Asylpolitik eine Spaltung der Union verhindern? Diese Frage soll sich am heutigen Sonntag klären. Am Nachmittag treffen sich die Spitzengremien von CDU und CSU zu getrennten Beratungen über das weitere Vorgehen. Bis zum Beginn der Sendung dürften somit erste Erkenntnisse vorliegen, wie die Gremien die Ergebnisse aus Brüssel bewerten. Seehofer hatte im Vorfeld angekündigt am Sonntag über mögliche Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze zu entscheiden.

"Anne Will": Markus Söder ist heute Abend zu Gast in der Talkshow

Auch wenn CDU und CSU im unionsinternen Streit noch einen Kompromiss erlangen, wird wohl oder übel der Rückhalt in der Bevölkerung für eine der beiden Parteien schwinden. Angesichts der kommenden Landtagswahl in Bayern, wird es durchaus spannend, wie sich Markus Söder in der Gesprächsrunde schlägt.

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Bild am Sonntag zufolge, vertrauen die Bundesbürger vor dem Hintergrund des Unionstreits zuletzt offenbar mehr Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Innenminister Horst Seehofer (CSU). Merkel belegte bei der Befragung von 500 repräsentativen Bürgern in puncto Vertrauenswürdigkeit mit 47 Prozent den zweiten Platz hinter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). CSU-Parteichef Seehofer landet dagegen mit 32 Prozent auf Platz fünf.

Angela Merkel bezieht heute Abend im ZDF-Sommerinterview Stellung zum unionsinternen Asylstreit. Das Gespräch der Kanzlerin mit der "Berlin direkt"-Moderatorin Bettina Schausten wird bereits am Nachmittag aufgezeichnet und somit vor der Tagung des CSU-Vorstands, der ab 15 Uhr in München zusammenkommt. Das CDU-Präsidium, der engste Führungszirkel um Merkel, tagt wenig später in Berlin um 17 Uhr. Um 19 Uhr schließlich will die CDU-Chefin dann mit dem größeren Parteivorstand beraten. Die Aussagen der Kanzlerin dürften mit großer Wahrscheinlichkeit bei "Anne Will" aufgegriffen werden.

"Anne Will": Diese Gäste sind heute Abend dabei

Markus Söder (CSU): Bayerischer Ministerpräsident

Daniel Günther (CDU): Ministerpräsident von Schleswig-Holstein

Ska Keller (Die Grünen/EFA): Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament

Giovanni di Lorenzo: Chefredakteur Die Zeit

Robin Alexander: Welt-Hauptstadtkorrespondent

"Anne Will" heute live im TV und als Stream sehen

Die Talkshow läuft wie gewohnt nach dem Tatort ab 21.45 in der ARD. "Anne Will" lässt sich jedoch nicht nur im TV sehen. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite einen Live-Stream an.

Anne Will ist mit ihrer Talkshow bereits seit 2007 auf Sendung - seit 2015 wieder am Sonntagabend. Die Journalistin moderierte zuvor die Sportschau und die Tagesthemen. (AZ)

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Bild: Jörg Carstensen, dpa

Der Asylstreit war auch Thema in unserem Podcast Bayern-Versteher. Hier können Sie sich die Folge von Mitte Juni anhören:

Themen Folgen