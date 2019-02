"Anne Will" heute: Das sind Gäste und Thema der Sendung

vor 24 Min.

Live und in ARD-Mediathek: Welche Gäste sind heute bei Anne Will?

Der Krisengipfel zum Thema Missbrauch im Vatikan ist zu Ende. Doch wie ist das Ergebnis zu bewerten. Darüber diskutiert Anne Will heute Abend mit ihren Gästen.

Papst Franziskus beendete am Sonntagmorgen das erste Gipfeltreffen im Vatikan zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Seit Donnerstag hatte der Pontifex mit den Chefs der Bischofskonferenzen getagt. Ziel war es, Wege zu finden, wie sexuelle Misshandlungen von Kindern durch Geistliche zukünftig verhindert werden können. Denn häufig wurden die Fälle vertuscht, um das Ansehen der Kirche zu wahren.

In seiner Grundsatzrede zum Abschluss des Gipfels stellte Papst Franziskus zwar Leitlinien vor. Konkrete Maßnahmen nannte er jedoch nicht. Es bleibt die Frage: Wie ernst nimmt es die katholische Kirche mit der Aufarbeitung? Offen ist auch, ob die Ergebnisse ausreichen, um den Schutz vor Missbrauch zukünftig zu gewährleisten.

Über diese und weitere Fragen diskutiert Anne Will heute Abend mit ihren Gästen. Die Polit-Talkshow läuft wie gewohnt im Anschluss an den Tatort um 21:45 Uhr in der ARD.

"Anne Will" heute: Das sind die Gäste

Bischof Stephan Ackermann: Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes

Johannes-Wilhelm Rörig: Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung

Agnes Wich: Sozialpädagogin und Betroffene von sexualisierter Gewalt durch einen katholischen Priester

Matthias Katsch: Sprecher der Betroffenenorganisation "Eckiger Tisch"

Heribert Prantl: Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung

Seit 2007 läuft "Anne Will" im Ersten. Ende 2015 erhielt die Talkshow den Sendeplatz von Günther Jauch zurück und wird seither wieder am Sonntagabend ausgestrahlt.

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Sie studierte Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin. Anschließend volontierte sie beim Sender Freies Berlin. Als erste Frau moderierte sie 1999 die ARD-Sportschau. Von 2001 bis 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen - zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen. 2006 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information". (AZ)

