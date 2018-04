vor 5 Min.

"Anne Will" heute: Das sind die Gäste und das Thema Panorama

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen jeden Sonntag über aktuelle Themen.

Bei "Anne Will" heute Abend geht es um den Angriff auf Syrien. Welche Gäste diskutieren am 15. April 2018 über den Militärschlag?

Ab 21.45 Uhr lädt Anne Will heute Abend wieder zu einer Diskussion. Die ARD-Talkshow behandelt wie immer ein aktuelles Thema: Es geht um den Angriff von USA, Großbritannien und Frankreich auf Syrien. Die Verbündeten hatten mehrere Ziele in dem Land mit mehr als 100 Marschflugkörpern und Raketen beschossen.

Deutschland und viele weitere Länder bezeichneten den Angriff auf Syrien als angemessen. Kritik kommt unter anderem von Russland. Das Land scheiterte aber im Sicherheitsrat mit einem Resolutionsentwurf, der den Militäreinsatz verurteilt hätte.

Bei Anne Will geht es heute konkret um die Frage: "Wie gefährlich ist die Konfrontation mit Russland?". Außerdem diskutieren die Gäste darüber, ob der der Angriff wirklich gerechtfertigt war und ob der Konflikt diplomatisch gelöst werden kann. Wir stellen die Teilnehmer der Diskussion am 15. April 2018 vor.

"Anne Will": Heute sind diese Gäste dabei

Norbert Röttgen (CDU): Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages

Wolfgang Ischinger: Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

Jan van Aken (Die Linke): Politiker und ehemaliger UN-Waffeninspektor

Golineh Atai: Korrespondentin im ARD-Studio Moskau

Alexander Graf Lambsdorff (FDP): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Alexander Graf Lambsdorff hatte schon vor dem Militärschlag gegen Syrien Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür kritisiert, jede Beteiligung Deutschlands auszuschließen. Er sagte am Donnerstag im Bundestag: "Sollten unsere Partner Unterstützung brauchen und eventuell anfordern, dann sollte das zumindest nicht von vorneherein ausgeschlossen sein." Es ist davon auszugehen, dass er diese Kritik bei "Anne Will" heute Abend wiederholen wird.

"Anne Will" im TV und Live-Stream sehen

Die Talkshow läuft wie gewohnt nach dem Tatort ab 21.45 in der ARD. "Anne Will" lässt sich nicht nur im TV sehen. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite einen Live-Stream an.

Anne Will ist mit ihrer Talkshow bereits seit 2007 auf Sendung - seit 2015 wieder am Sonntagabend. Die Journalistin moderierte zuvor die Sportschau und die Tagesthemen. (AZ)

