vor 37 Min.

"Anne Will" heute: Gäste mit Annegret Kramp-Karrenbauer Panorama

Anne Will wird heute Abend mit ihren Gästen, unter anderem "AKK", über ein aktuelles Thema sprechen: der Neuanfang bei der CDU.

Das Thema bei Anne Will heute Abend lautet: Ist mit Annegret Kramp-Karrenbauer ein Neuanfang bei der CDU möglich? Zu den Gästen gehört auch "AKK" selbst.

Wie geht es weiter mit der CDU? Darüber diskutiert seit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden das politische Berlin. "CDU mit neuer Chefin – reicht das für einen Neustart?" lautet das Thema der heutigen Sendung von "Anne Will" (21.45 Uhr/Das Erste).

Thema bei Anne Will: Wie geht es mit der CDU weiter?

Es war knapp. Mit wenigen Stimmen Unterschied setzte sich Merkel-Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer gegen ihren Kontrahenten Friedrich Merz durch. Kramp-Karrenbauer kündigte zwar an, sie will Merkel "wo notwendig" Paroli bieten. Dennoch bleiben Fragen: Wofür steht die neue Parteivorsitzende? Wie stark wird sie sich von Angela Merkel abgrenzen? Kann sie als neue Vorsitzende die offenbar gespaltene Partei vereint hinter sich bringen? Diesen Fragen wird sich AKK, wie sie auch genannt wird, bei Anne Will konfrontiert sehen.

Anne Will heute: Gäste mit AKK

Annegret Kramp-Karrenbauer: Im Februar 2018 wird sie Generalsekretärin der CDU, ein gutes halbes Jahr später ist sie nun Vorsitzende der Bundespartei. Mit 51,7 Prozent der Stimmen setzte sie sich knapp gegen ihren Konkurrenten Friedrich Merz durch.

Martin Schulz: 2017 tritt er als Kanzlerkandidat der SPD gegen Angela Merkel an - und verliert. Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende ist weiter Mitglied des Bundestags.

Wolfgang Kubicki: Bereits 1990 saß er für zwei Jahre als Abgeordneter im Deutschen Bundestag, bevor er in den schleswig-holsteinischen Landtag einzog. Als stellvertretender Bundesvorsitzender zieht er mit der FDP wieder in den Bundestag ein und wird dort Vizepräsident.

Christiane Hoffmann: Die Journalistin arbeitete bereits als Korrespondentin in Moskau, Teheran und Berlin. Seit 2013 ist sie stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Spiegel.

Gabor Steingart: Der ehemalige Chefredakteur des Handesblatts ist Journalist und Autor. Seit Kurzem macht Steingart Journalismus auf eigene Faust in Form eines Podcasts. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen