"Anne Will" heute: Gäste und Thema am 02.06.19

Bei "Anne Will" heute am 02.06.19 diskutieren prominente Gäste über die Klima- und Umweltschutzpolitik der Bundesregierung.

Bei "Anne Will" steht heute Abend die Klima- und Umweltschutzpolitik der Bundesregierung im Mittelpunkt. Diese Gäste diskutieren am 02.06.19 über dieses Thema.

Bei "Anne Will" heißt es heute Abend "Schlechtes Klima - wird die GroKo jetzt grüner?". Auf dem Prüfstand steht die Klima- und Umweltschutzpolitik der Bundesregierung. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über die Stimmung in der Bevölkerung und deren Auswirkungen. Diese bekamen gerade die Parteien der Großen Koalition deutlich zu spüren.

Während die Grünen den Nerv der jungen Generation treffen und von einem Top-Wahlergebnis zum nächsten stürmen, laufen SPD und CDU/CSU die Wähler davon. Wie zuletzt bei der Europawahl. Anne Will und ihre kompetenten Gäste nehmen heute den Ehrgeiz der Bundesregierung in Sachen Klimapolitik unter die Lupe. Außerdem werfen sie einen Blick auf das umstrittene Klimaschutzgesetz und die Chancen einer Einigung zwischen SPD und Union. Auch die Frage wird thematisiert, ob Wohlstand und Klimaschutz miteinander vereinbar sind.

Thema bei "Anne Will": Heute geht es um die Klimapolitik der Bundesregierung

Im Forum der Sendung "Anne Will" wird schon rege diskutiert. User Gerd 49 sieht den Vormarsch der Grünen kritisch: "War es nicht Jürgen Trittin von den Grüninnen, der im November 2005 auf dem Internationalen Fachkongress für Biokraftstoffe, unter dem Beifall der anwesenden Lobbyvertreter verkündete: 'Der Acker wird zum Bohrloch des 21. Jahrhunderts, der Landwirt wird zum Energiewirt"?

Waren es nicht die Grüninnen insgesamt, die die Abschaffung des Normalbenzins forderten und stattdessen für eine 10%ige Beimischung von Biokraftstoff plädierten? Wollen sie von alledem nichts mehr wissen, da dadurch Monokulturen entstanden sind und Urwälder massenweise, bei Ausstoß von Millionen Tonnen CO2, vernichtet werden?"

Wie die Gäste zur aktuellen Klimaschutz-Lage stehen, zeigt die Talkshow heute Abend. Anne Will begrüßt heute wieder prominente Gäste im Studio. Hier finden Sie die Übersicht.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 02.06.19

Svenja Schulze (SPD): Bundesumweltministerin

Philipp Amthor (CDU): Mitglied des Deutschen Bundestages

Luisa Neubauer: "Fridays for Future"-Aktivistin

Bernd Buchholz (FDP): Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein

Cerstin Gammelin: Stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung"

Prominente Gäste, prominente Moderatorin: Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Bild: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum. Sehen Sie hier, was sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gesagt hat. Video: rt1.tv

"Anne Will" live im TV und Stream

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten. Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen. (AZ)

