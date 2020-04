vor 32 Min.

"Anne Will" heute: Gäste und Thema am 19.4.20

Anne Will und ihre Gäste diskutieren heute am 19.4.20 über das Thema Corona.

Bei "Anne Will" heute Abend geht es natürlich um das Thema Corona-Krise. Diese Gäste sind am 19.4.20 in der Talkshow dabei.

Wenn Anne Will heute um 21.45 Uhr in der ARD mit ihrer Talkshow auf Sendung geht, dreht sich die Diskussion einmal mehr um das Coronavirus. Konkret lautet das Thema am 19.4.20: "Mit Vorsicht aus der Corona-Krise - wie hart trifft uns die neue Normalität?".

Damit greift die Talkshow die Tatsache auf, dass es nur zaghafte Lockerungen der Kontaktbeschränkungen gibt. Unter anderem wird die Frage aufgeworfen, ob die Einschränkungen von Bürgerrechten angemessen sind.

Fünf Gäste diskutieren bei "Anne Will" heute Abend über diese Frage. Hier geben wir einen Überblick:

"Anne Will": Gäste heute am 19.4.20

Peter Altmaier ( CDU ): Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ): Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Bundesjustizministerin a.D.

Richterin am und Bundesjustizministerin a.D. Michael Kretschmer ( CDU ): Ministerpräsident von Sachsen

Ministerpräsident von Sachsen Michael Hüther : Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln

Direktor des in Michael Meyer-Hermann : Leiter der Abteilung System-Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig

"Anne Will" live im TV und Stream - und Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Anne Will im Kurz-Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Bild: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum. Sehen Sie hier, was sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gesagt hat. Video: rt1.tv

Hier bekommen Sie Infos zu weiteren Talkshows:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen