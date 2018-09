Anne Will heute: Gäste und Thema der Sendung

09:57 Uhr

Ein Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Diskussion um die Organspende in Deutschland wieder in Gang gebracht. Nach der aktuellen Rechtslage dürfen Organe beispielsweise von Unfallopfern nur entnommen werden, wenn ein klarer Wille dazu ersichtlich ist - beispielsweise durch einen Organspendeausweis. Das Problem: Mit dieser Lösung gibt es zu wenige Spenderorgane. Der Vorschlag des Gesundheitsministers: eine Widerspruchslösung. Damit würde jeder automatisch zum Organspender werden. Wer das nicht will, der müsste aktiv widersprechen. Dieser Reformvorschlag sorgt allerdings für Diskussionen.

Anne Will: Das sind heute die Gäste

Karl Lauterbach, SPD: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Bundestag ist der gesundheitspolitische Sprecher der SPD.

Eckart von Hirschhausen: Der Arzt, Kabarettist und Autor ist als Moderator und Wissenschaftsjournalist bekannt geworden.

Wolfgang Huber: Der Theologe war lange Zeit Präsident des Deutschen Kirchentages und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Ivan Klasnic: Der Ex-Fußballprofi lief unter anderem für die kroatische Fußballnationalmannschaft - und lebt mit einer Spenderniere.

Alexandra Manzei: Die Augsburger Professorin arbeitet im Bereich der Soziologie und hat sich auf die Gesundheitssoziologie spezialisiert.

Anita Wolf: 2017 starb ihr Ehemann, anschließend gab sie sein Herz, seine Nieren sowie seine Leber zur Spende frei. Dadurch wurden drei Leben gerettet.

Die Talkshow mit Anne Will läuft immer sonntags um 21.45 Uhr.

