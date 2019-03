10:48 Uhr

"Anne Will" heute: Gäste und Thema der Sendung

Jeden Freitag demonstrieren Schüler für eine bessere Zukunft. Können sie damit die Politik verändern? Darüber diskutiert Anne Will heute Abend mit ihren Gästen.

Noch immer gehen Freitag um Freitag Kinder und Jugendliche weltweit auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Dafür verpassen sie jede Woche einen Schultag. Doch können sie so wirklich die aktuelle Klimapolitik verändern? Und was wären die Konsequenzen einer radikalen Umkehr der Klimapolitik, insbesondere für die Wirtschaft? Darum geht es bei Anne Will heute, am 31. März 2019.

Unter dem Motto "Streiken statt Pauken - ändert die Generation Greta die Politik?" spricht Anne Will heute Abend mit ihren Gästen über die aktuelle Klimapolitik und das Engagement der Jugendlichen. Mit dabei ist auch die Begründerin der sogennanten "Fridays for Future" , die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Am Samstagabend hatte die junge Umweltaktivistin bei der Verleihung der Goldenen Kamera den Sonderpreis Klimaschutz erhalten.

Die Polit-Talkshow läuft wie gewohnt im Anschluss an den Tatort um 21:45 Uhr in der ARD.

"Anne Will" heute: Das sind die Gäste

Greta Thunberg: 2018 demonstrierte die damals 15-Jährige zum ersten Mal vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Durch ihre Rede beim UN-Klimagipfel in Kattowitz erlangte die junge Klimaschützerin weltweite Bekanntheit. Am Sonntagabend ist sie Sondergast und wird von Anne Will interviewt.

Diese Gäste diskutieren im Anschluss mit Anne Will:

Reiner Haseloff (CDU): Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Robert Habeck: Parteivorsitzender des Bündnis 90/Die Grünen

Therese Kah: Studentin und "Fridays for Future"-Aktivistin

Wolfgang Kubicki (FDP): Stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP

Harald Lesch: Astrophysiker, Wissenschaftsmoderator und Autor

"Anne Will" am 31.03.19 live im TV und Stream

Normalerweise läuft die Talkshow "Anne Will" jeden Sonntag nach dem Tatort oder Polizeiruf ab 21.45 Uhr in der ARD im Free-TV. Wer sie nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten.

Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten. Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Prominente Gäste, prominente Moderatorin: Anne Will kurz vorgestellt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Anne Will: Ihre Karriere in Bildern

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum. Sehen Sie hier, was sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gesagt hat. Video: rt1.tv

