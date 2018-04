"Anne Will" heute - Gäste und Thema

vor 50 Min.

Bei "Anne Will" geht es heute Abend um Antisemitismus in Deutschland. Gäste aus Politik und Medien diskutieren um 21.45 Uhr über die jüngsten Ereignisse.

Anne Will lädt heute Abend wieder wie gewohnt um 21.45 Uhr zu einer Diskussionsrunde ein. Diesmal knüpft die Talkshow an das brisante Thema der Echo-Verleihung an und stellt sich die Frage: "Verliert Deutschland den Kampf gegen Antisemitismus?"

In Zeiten, in denen Musiker wie Farid Bang und Kollegah einen anerkannten Musikpreis trotz lyrischer Anfeindungen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" erhalten, liegen Zweifel nahe, ob Judenfeindlichkeit in Deutschland zur Normalität geworden ist. Die Echo-Verleihung an die beiden Rapper hat in den vergangen Tagen für viele Diskussionen gesorgt. Einige Musiker gaben den Preis aus Protest sogar zurück und Sänger Campino reagierte bereits am Abend der Preisverleihung bei seiner Dankesrede auf die umstrittenen Texte der Musiker.

Trotzdem scheint Deutschland noch immer ein Ort zu sein, wo Antisemitismus einen Platz findet. So wurden in Berlin erst kürzlich zwei Männer attackiert, die eine Kippa trugen. Wie können Politik und Gesellschaft darauf reagieren? Das erörtert Anne Will mit den Teilnehmern in der heutigen Sendung.

"Anne Will": Diese Gäste kommen in die Talkshow

Shimon Stein: Ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland

Volker Kauder (CDU): Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Katja Kipping (Die Linke): Parteivorsitzende

Ahmad Mansour: Psychologe und Autor

Ulf Poschardt: Welt-Chefredakteur

Ahmad Mansour lebt derzeit in Berlin und engagiert sich in unterschiedlichen Projekten gegen den Extremismus. 2012 bis 2014 war Mansour Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Hier werden die Gäste vorgestellt.

"Anne Will" im TV und Live-Stream sehen

Die Talkshow läuft wie gewohnt nach dem Tatort ab 21.45 in der ARD. "Anne Will" lässt sich nicht nur im TV sehen. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite einen Live-Stream an.

Anne Will ist mit ihrer Talkshow bereits seit 2007 auf Sendung - seit 2015 wieder am Sonntagabend. Die Journalistin moderierte zuvor die Sportschau und die Tagesthemen. (AZ)

