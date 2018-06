"Anne Will" heute: Gäste und Thema

vor 51 Min.

Bereits 2016 war Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Talkshow "Anne Will" zu Gast. Heute Abend wird es uner anderem um die Ergebnisse des G7-Gipfels gehen.

Heute Abend gibt es bei "Anne Will" nur einen Gast: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wird sich den Fragen der Journalistin stellen. Das sind die Themen.

Normalerweise wird in der ARD-Talkshow "Anne Will" ein aktuelles Thema von einer Gruppe prominenter Gäste diskutiert. In der Sendung heute Abend um 21.45 Uhr steht ausnahmsweise nur ein Gast im Mittelpunkt. Nach dem G7-Gipfel im kanadischen La Malbaie wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Journalistin Anne Will unterhalten.

Um diese Themen geht es heute Abend bei "Anne Will"

Bei dem Interview soll es laut ARD um die Ergebnisse des G7-Gipfels vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung in der Handelspolitik mit den USA , die zukünftige Ausgestaltung der Europäischen Union und der Russland-Politik sowie die Bremer BAMF-Affäre gehen.

Da Angela Merkel erst am Sonntag aus Kanada zurückkehrt, hat sie laut ARD darum gebeten, die Sendung bereits um 20 Uhr "live on tape" voraufzunehmen. Die Sendung heute Abend ist daher zwar, wie alle anderen Sendungen von "Anne Will" auch, live aufgenommen, wird aber erst zum regulären Sendetermin um 21.45 Uhr ausgestrahlt.

"Anne Will" heute Abend im TV und Stream

Die Talkshow "Anne Will" können Zuschauer sonntags ab 21.45 Uhr live in der ARD im Fernsehen sehen. Der Sender bietet zusätzlich hier auf dieser Seite einen Live-Stream zur Sendung an. Wiederholungen werden am Montag, 11. Juni 2018, um 03.20 Uhr bei Das Erste, um 16.00 Uhr bei Phoenix und um 20.15 bei tagesschau24, am Dienstag, 12. Juni 2018 um 1.30 Uhr bei Radio Bremen TV und NDR, um 2.25 Uhr beim MDR und am Mittwoch, 13. Juni 2018, um 10.15 Uhr bei 3sat ausgestrahlt. Des Weiteren gibt es ältere Folgen in der ARD-Mediathek.

Die Talkshow läuft seit 2007 im Ersten und ist seit 2015 wieder am Sonntagabend zu sehen. Anne Will moderierte früher als erste Frau die Sportschau und später die Tagesthemen in der ARD - bis sie mit "Anne Will" ihre eigene Talkshow bekam. (ne, AZ)

