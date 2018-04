"Anne Will" heute: Gäste und das Thema

vor 34 Min.

Anne Will und ihre renommierten Gäste widmen sich heute Abend dem Thema "Erst Macron, dann Merkel - wer hat mehr bei Trump erreicht?". Ab 21.45 Uhr starten die Experten in der ARD ihre Diskussion.

Von Oliver Bosch

Die Talkshow "Anne Will" lässt heute ab 21.45 Uhr in der ARD erneut besondere Gäste zu einem spannenden Thema diskutieren. Die Frage, die die Runde diesmal herumtreibt ist "Erst Macron, dann Merkel - wer hat mehr bei Trump erreicht?". Für ausreichend Redestoff im Rahmen emotionaler Gespräche ist demnach gesorgt.

Für Frankreichs Staatspräsident Macron und dessen Gemahlin rollte Donald Trump den Roten Teppich aus. Mit Pauken und Trompeten fuhr der US-Präsident beim Staatsbesuch allen Glanz und Gloria auf, den sein Land bieten konnte. Bei Angela Merkel fiel das ganze bescheiden aus. Nichts mit Staatsbesuch, Trump lud die Bundeskanzlerin lediglich zum gewöhnlichen Arbeitsbesuch. Kein Pomp für Deutschlands mächtige Frau und nur zweieinhalb Stunden Gesprächszeit. Das Wetter schien sich an Trumps Gefühlen für Deutschland angepasst zu haben: statt heiter Sonnenschein trübes Regenwetter. Immerhin gab es diesmal Küsschen und Handshakes von Trump für Angela Merkel.

Anne Will und Gäste diskutieren über Trumps Gäste Macron und Merkel

Zuschauerin Sarah Haschmich hat ihre ganz eigene Meinung zum Thema. Im Forum von daserste äußert sie sich so:" ... Trump macht Versprechungen und steht zu seinem Wort. Merkel macht gar nichts. Und wer nichts macht, kann nichts falsch machen. Der Rest, erklärt sich von allein!". User Heiko bringt es auf den Punkt: "Bis jetzt hat keiner was erreicht die Strafzölle werden kommen und das Iran Abkommen wird von Trump nicht verlängert."

Für ihn liegt Macron in der Trump-Gunst klar vorne:"Die neue Nummer 1 in Europa ist Macron.Frau Merkel hat Ihren Zenit überschritten und viel an Einfluss verloren ? Auch ein Putin wird sich Ihr nicht beugen!". Wolfgang M. stellt den Nutzen der Merkel-Reise in Frage: "Anne Will diskutiert über die Ergebnisse. Welche Ergebnisse? Man kann höchstens über Erkenntnisse diskutieren. Die sind, dass Trump sehr stur sein kann. Er führt die USA wie ein Bauunternehmen. Die Frage ist, ob man für 3 Stunden nutzlosem Gespräch 16 Stunden Reisezeiten opfern sollte."

Wen sehen die Gäste von Anne Will vorne - Macron oder Merkel? Was brachte die Dienstreise und welche Erkenntnisse lassen sich daraus gewinnen? Mehrere Prominente diskutieren am Sonntagabend zusammen mit Anne Will über den Einfluss von Merkel und Macron auf Trump. Darunter befindet sich auch Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie von der CDU. Diese Gäste beteiligen sich heute Abend bei "Anne Will" an der Diskussion.

"Anne Will" heute mit diesen Gästen:

Peter Altmaier (CDU): Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen): Mitglied des Bundestages

Dieter Kempf: Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI)

Christiane Hoffmann: Stellvertretende Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros

John Kornblum: Früherer US-Botschafter in Deutschland

"Anne Will" heute Abend live im TV und Stream

Die Talkshow "Anne Will" können Zuschauer sonntags ab 21.45 Uhr live in der ARD im Fernsehen sehen. Der Sender bietet zusätzlich hier auf dieser Seite einen Live-Stream zur Sendung an. Wiederholungen werden am Montag, 30. April 2018, um 03.45 Uhr bei Das Erste, um 9.30 Uhr bei Phoenix und um 20.15 bei tagesschau24, am Montag, 30. April 2018 und Dienstag 1. Mai 2018, um 0.45 Uhr bei NDR und 2.30 Uhr beim MDR und am Mittwoch, 2.Mai 2018, um 10.15 Uhr bei 3sat ausgestrahlt. Des Weiteren gibt es ältere Folgen in der ARD-Mediathek.

Die Talkshow läuft seit 2007 im Ersten und ist seit 2015 wieder am Sonntagabend zu sehen. Anne Will moderierte früher als erste Frau die Sportschau und später die Tagesthemen in der ARD - bis sie mit "Anne Will" ihre eigene Talkshow bekam.

