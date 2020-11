12:40 Uhr

"Anne Will" heute am 08.11.20: Gäste und Thema

"Anne Will": Mit ihren Gästen diskutiert die Talkerin heute am 08.11.20 über die US-Wahl.

"Anne Will" läuft heute am 08.11.2020 in der ARD. Die Talkerin diskutiert über die Wahlen in den USA und ihre Folgen. Alle Infos zu Gästen und Thema gibt es hier.

Auch an diesem Sonntag gibt es in der ARD eine neue Folge " Anne Will" zu sehen. Die Moderatorin widmet sich in der Sendung am 8.11.2020 dem dominierenden Thema der letzten Tage: Der US-Wahl. Joe Biden hat die Präsidentenwahl nach allen Hochrechnungen gewonnen. Donald Trump will seine Niederlage aber nicht anerkennen und kündigte bereits rechtliche Schritte an.

Welche Chancen hat er, den Wahlausgang durch Gerichtsprozesse zu verändern? Droht eine gewaltsame Eskalation aufgrund der Manipulations-Behauptungen von Trump? Wie kann Biden das Land jetzt einen? Und welche Rolle wird die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris als erste schwarze Frau in diesem Amt einnehmen? Mit ihren Gästen diskutiert Anne Will über "Die US-Wahl und ihre Folgen".

Mit dabei sind in dieser Folge "Anne Will" heute sieben Gäste - darunter Außenminister Heiko Maas und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Hier geben wir einen Überblick:

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 08. November 2020

Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: Bereits seit 2001 ist Maas Mitglied im Vorstand der SPD-Bundespartei. Ab 2013 war er Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, bevor er im März 2018 Bundesminister des Auswärtigen wurde.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen: Laschet war sechs Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. 2012 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU sowie zum Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen gewählt. Ab 2013 führte Laschet die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen an, bis er 2017 Hannelore Kraft als Ministerpräsident ablöste.

Lora Anne Viola, US-Professorin am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin: Geboren in New York City, Studium der Politikwissenschaft, Wirtschaft und Internationalen Beziehungen an der Columbia University in New York. Von 2011 bis 2019 war Viola Juniorprofessorin in der Abteilung Politik am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin. Seit 2020 ist sie dort Professorin.

Klaus Brinkbäumer, Journalist, Buchautor und ehemaliger US-Korrespondent: Viele Jahre lang berichtete Brinkbäumer als "Spiegel"-Korrespondent aus New York. Von 2015 bis 2018 war er "Spiegel"-Chefredakteur. Seit 2018 schreibt Brinkbäumer als Autor für "Die Zeit" und den "Tagesspiegel".

Hedwig Richter, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München: Richter ist u.a. Mitglied im Herausgeberinnengremium der Reihe "Geschichte und Geschlechter", Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Denkfabrik Progressives Zentrum e. V. (Berlin) und Redaktionsmitglied der Zeitschrift für Ideengeschichte.

Peter Rough, US-Politikberater am Hudson Institute Washington D.C. und Mitglied der Republikanischen Partei: Seit 2002 ist Rough Mitglied der Republikanischen Partei. 2005 begann er als Research Analyst beim Republican National Commitee, danach arbeitete er als Associate Director im Office of Strategic Initiatives im Weißen Haus. 2009 schrieb er als Research Director im Büro von George W. Bush an dessen Memoiren "Decision Points" mit. Seit 2014 ist Rough Senior Fellow am Hudson Institute, Washington D.C, einer konservativen Denkfabrik.

Al Sharpton, US-Bürgerrechtler und Pastor: In den 1970er Jahren gründete Sharpton die heute unter dem Namen "United African Movement" bekannte Jugendbewegung, um sich gegen Jugendarmut und den Kampf gegen Drogen zu engagieren. Bei der Trauerfeier für den von Polizisten getöteten George Floyd sprach er als Hauptredner. Sharpton ist heute außerdem Moderator des amerikansichen Nachrichtensenders MSNBC.

"Anne Will" live im TV und Stream - und Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Anne Will im Kurz-Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

