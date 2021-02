vor 16 Min.

"Anne Will" heute am 28.2.21: Gäste und Thema

"Anne Will": Mit ihren Gästen diskutiert die Talkerin heute am 14.02.21 über das Krisenmanagement der Bundesregierung.

"Anne Will" läuft heute am 28.02.21 wieder in der ARD. Die Talkerin diskutiert über Wege aus dem Dauer-Lockdown. Infos zu Gästen und Thema gibt es hier.

Auch an diesem Sonntag gibt es in der ARD eine neue Folge "Anne Will" zu sehen. Die Moderatorin widmet sich heute in der Sendung am 28.02.2021 der Frage: "Die große Ratlosigkeit – gibt es einen Weg aus dem Dauer-Lockdown?"

Eine weitere Bund-Länder-Konferenz steht bevor, womit auch der Druck auf die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zunimmt: Welche Öffnungsperspektiven können der Bevölkerung geboten werden? Während einige Bundesländer bereits im Alleingang weitere Bereiche öffnen, dämpft Bundeskanzlerin Angela Merkel die Erwartungen weiterer Lockerungen.

Warum gelingt es Bund und Ländern nicht, eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen das Virus zu entwickeln? Wie kann wieder mehr Normalität im Alltag zugelassen werden? Diese und weitere Fragen wird Anne Will heute mit ihren Gästen diskutieren.

Hier finden Sie alle Gäste im Überblick:

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 28.02.2021

Helge Braun (CDU) : Chef des Bundeskanzleramts und Mitglied im Corona-Kabinett

Ranga Yogeshwar : Wissenschaftsjournalist

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) : Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Bundesjustizministerin a.D.

Christiane Woopen : Vorsitzende des Europäischen Ethikrats

Smudo: Musiker und Rapper "Die Fantastischen Vier", Mitentwickler der "Luca"-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten

"Anne Will" heute live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Anne Will: Ihre Karriere in Bildern

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum.

