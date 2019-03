18:56 Uhr

"Anne Will" heute im Ersten: Thema und Gäste am 10.03.19

Anne Will und ihre Gäste diskutieren immer am Sonntag über ein aktuelles Thema. Heute am 10.3.19 geht es um die EU.

Anne Will und ihre Gäste diskutieren heute Abend, 10.03.19, in der ARD über die Situation der EU vor der Europawahl im Mai. Zu ihren Gästen zählt auch der griechische Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis.

"Europa vor der Wahl - mehr EU oder mehr Nationalstaat?" - diese Frage wird heute am Sonntag (10.03.2019) ab 21.45 Uhr bei "Anne Will" diskutiert. Gut zwei Monate vor den Wahlen zum Europaparlament im Mai greift die ARD damit ein aktuelles Thema auf. Mit einem dramatischen Appell wandte sich vor kurzem Emmanuel Macron an die Bürgerinnen und Bürger Europas: Europa sei in großer Gefahr. Nicht nur der französische Präsident wünscht sich deshalb eine grundlegende Reform der EU.

Anne Will und ihre Gäste diskutieren unter anderem über die Frage, ob die Spaltung Europas wirklich schon so groß ist und welche Fehler die EU in den letzten Jahren selbst gemacht hat. Dazu hat die ARD hochkarätige nationale und internationale Politiker eingeladen.

Diese Gäste sind heute Abend bei "Anne Will" dabei:

"Anne Will": Die Gäste heute am 10. März 2019

Manfred Weber (CSU): Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl

Yanis Varoufakis: Spitzenkandidat der deutschen Liste "Demokratie in Europa" für die Europawahl und ehemaliger Finanzminister Griechenlands

Beatrix von Storch (AfD): Stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Christian Lindner (FDP): Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Cathrin Kahlweit: Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in London

Heute: "Anne Will" am 10.03.19 live im TV und Stream sehen

In der Regel läuft die Talkshow "Anne Will" jeden Sonntag nach dem Tatort oder Polizeiruf ab 21.45 Uhr in der ARD im Free-TV - so natürlich auch heute Abend. Wer sie nicht im Fernsehen anschauen kann, hat hier auf dieser Seite die Möglichkeit, einen Live-Stream des Ersten aufzurfen.

Allerdings sind Zuschauer nicht daran gebunden, zum Sendetermin einzuschalten. Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Prominente Gäste, prominente Moderatorin: Wer ist Anne Will?

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

