vor 7 Min.

"Ant-Man"-Star Paul Rudd belohnt Wähler mit Keksen

Bei strömenden Regen verteilt Paul Rudd Kekse an Wähler. Im Gepäck hat er eine Botschaft. Wen er gewählt hat, ist hingegen nicht bekannt

Eine süße Belohnung für Wähler: "Ant-Man"-Star Paul Rudd (51) hat vor einem Wahllokal im New Yorker Stadtteil Brooklyn Kekse verteilt.

Im strömenden Regen gesellte sich der Schauspieler zu Menschen, die in einer Schlange vor dem Wahllokal anstanden. Rudd, mit Mund-Nasen-Maske in Corona-Zeiten, dankte den Leuten, ihren Beitrag für die Wahl zu leisten.

Man sollte es Wählern einfach machen und einen Tag von der Arbeit freigeben, sagte Rudd der Nachrichtenorganisation "Now This". Er sei froh, dass so viele Menschen früh abstimmen würden. Rudd trug einen Aufkleber an seiner Jacke mit der Aufschrift "I Voted", er habe gewählt.

Rudd ("Avengers: Endgame") hielt sich vor dem Barclays Center auf, einer Arena in Brooklyn, die nun bis zu der Wahl am 3. November auch zur Stimmabgabe dient. Auf Twitter posteten die Betreiber der Arena Fotos von dem prominenten Besucher.

