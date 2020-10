07.10.2020

Antisemitismus-Beauftragter begrüßt schärferes Vorgehen von Facebook gegen QAnon

Exklusiv Michael Blume: „Das Ausmaß und die rasche Verbreitung dieses Verschwörungsmythos beunruhigt mich sehr“.

Der Antisemitismus-Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, begrüßt die Entscheidung von Facebook, künftig schärfer gegen die Verschwörungstheorie-Bewegung QAnon vorzugehen. Künftig sollen Accounts gelöscht und Seiten gesperrt werden, die QAnon vertreten. „Die großen Internetportale können verhindern, dass noch mehr Menschen in diese Bewegung abrutschen“, sagt Blume unserer Redaktion. „Und das ist dringend notwendig.“ Blume selbst versucht mit seinem Blog „Verschwörungsfragen“ für Aufklärung zu sorgen.

„Das Ausmaß und die rasche Verbreitung dieses Verschwörungsmythos beunruhigt mich sehr. Wir haben es mit einer apokalyptischen Digital-Sekte zu tun“, sagt der Religionswissenschaftler. Die Glaubensgemeinschaft sehe in US-Präsident Donald Trump einen Erlöser, der die Apokalypse, die Reinigung der Welt, herbeiführe. Zwar sei derzeit ein Zerfall der Bewegung zu beobachten, doch die verbliebenen Anhänger würden sich umso mehr radikalisieren. Blumes Prognose: „Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Ich rechne mit weiterer Gewalt.“

Corona-Krise befeuert Verschwörungsmythen von QAnon

Die aktuelle Corona-Krise befeuert die QAnon-Vertreter in ihrer Haltung. „QAnon liefert Menschen ein Erklärungsmodell in einer unübersichtlichen Zeit“, sagt Blume. „Es liefert einfache Antworten auf höchst komplexe Zusammenhänge und ist ein Mechanismus, Unsicherheit zu bearbeiten.“ Das Problem ist laut Blume: „In Verschwörungsmythen fixieren sich Menschen auf ihre Ängste. Sie glauben dann wirklich: Das Böse beherrscht die Welt, ein Erlöser soll uns beschützen.“ Die großen Internetportale müssten deshalb verhindern, dass noch mehr Menschen in diese Bewegung abrutschten. Und das sei dringend nötig. (AZ)

