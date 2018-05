Antisemitismusbeauftragter fordert Bundesverdienstkreuz für Campino

vor 35 Min.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung fordert das Bundesverdienstkreuz für Campino. Er solle für sein Engagement auf der Echo-Verleihung gewürdigt werden.

Sollte Campino das Bundesverdienstkreuz bekommen? Wenn es nach dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung geht, ja. "Campino sollte für sein Engagement auf der Echo-Verleihung unbedingt gewürdigt werden, am besten mit dem Bundesverdienstkreuz", sagte Felix Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag. Er solle die Ehrung bekommen, "weil er vielleicht sogar langfristig unsere Gesellschaft verändert hat". Dem Antisemitismus seien "im Pop, in der Kunst, in der Gesellschaft neue Grenzen gesetzt" worden. Bei der Echo-Gala Mitte April hatte der Sänger der Toten Hosen die Rapper Kollegah und Farid Bang wegen als judenfeindlich kritisierter Textzeilen angeprangert. Es sei eine Grenze überschritten worden, sagte Campino.

"Ein gemeinschaftliches Versagen" nannte Klein die Echo-Gala. Dass im Vorfeld der Verleihung kaum einer empört gewesen sei, habe etwas mit einer Verrohung der Gesellschaft zu tun. Es sei um Kommerz gegangen. "Aber wenn die Gefühle von Holocaust-Überlebenden verletzt werden, muss Schluss sein mit dem Geschäftemachen."

Echo nach Antisemitismusdebatte abgeschafft

Im Zuge der folgenden Antisemitismusdebatte wurde der seit 1992 vergebene Musikpreis Echo abgeschafft. Die Bertelsmann Music Group (BMG) trennte sich von Farid Bang und Kollegah.

Klein hat sein Amt als Antisemitismusbeauftragter offiziell zum 1. Mai angetreten. Schon Ende April sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Der Fall der beiden Rapper und die darauf folgenden Reaktionen haben gezeigt, dass die grundlegenden Reflexe unserer Gesellschaft funktionieren." (dpa/AZ)

