Apple-Keynote heute auf WWDC 2020: Uhrzeit und Live-Stream

Heute steigt das große Apple-Live-Event WWDC 2020. Apple-CEO Tim Cook wird iOS 14, macOS 10.16 und vieles mehr vorstellen. Sie können Sie die Keynote live mitverfolgen. Uhrzeit und Live-Stream in der Übersicht.

Apples alljährliche Entwicklerkonferenz WWDC 2020 startet heute am Montag, 22.6.2020. Der Hersteller wird im Event neue Software-Funktionen für iPhones und iPads sowie für die Apple Watch, Macs und neue Entwickler-Tools präsentieren. Wie Technikinteressierte und Appel-fans die Veranstaltung verfolgen können, erfahren Sie in unserer Übersicht zur Uhrzeit und Live-Stream.

WWDC 2020: Wann startet das Live-Event? Uhrzeit?

Die Entwicklerkonferenz WWDC 2020 von Apple startet heute Abend, 22.Juni 2020, um 19 Uhr europäischer Zeit.

WWDC 2020: Live-Stream und Übertragung des Live-Events

In den vergangenen Jahren konnte die WWDC ausschließlich über Apple-eigene Produkte wie Safari oder eigenen Apps angeschaut werden. Erstmals in diesem Jahr kann das Event aber auch bei YouTube angeschaut werden.

Wer trotzdem den Livestream des Events verpasst haben sollte, kann die Veranstaltung bequem auf der Event-Website und auf YouTube nach Ende der Übertragung noch einmal anschauen.

Wir haben den Live-Stream direkt unten angehängt. Ab 19 Uhr (MEZ) beginnt dann die Übertragung des Live-Events.

Was wird auf der WWDC 2020 präsentiert?

So soll mit großer Sicherheit iOS 14 vorgestellt werden. Bereits vor dem Event machten Gerüchte die Runde, denen zufolge Apple auf mehr Performance und Qualität setzen will und nicht mehr so viele Bugs wie mit iOS 13 ausliefern möchte. Zudem soll die Abkehr von Intel verkündet werden. Demnach soll Apple ab 2021 schrittweise eigene ARM-Prozessoren in den Macs verbauen.

Neue iPhones oder iPads sollen dagegen nicht präsentiert werden. Wahrscheinlicher hingegen soll die Präsentation eines neues Macs sein. Technikinteressierte und Apple-Fans können also gespannt sein. (AZ)

