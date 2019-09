vor 50 Min.

Apple-Keynote im Live-Stream: Apple Special Event zum iPhone 11 sehen

Apple-Keynote im Live-Stream: Auch das iPhone 11 wird heute beim Apple Special Event im September 2019 enthüllt. Hier die Infos zur Übertragung im Stream.

Apple zeigt heute bei seiner Keynote das iPhone 11 (Pro) - und Interessierte können das online im Live-Stream verfolgen. Das sogenannte Apple Special Event im September 2019 startet am Dienstag um 19 Uhr deutscher Zeit. Es findet wie in den vergangenen Jahren im Steve Jobs Theater in Kalifornien statt.

Das iPhone 11 wird einen wichtigen Teil der Apple-Keynote einnehmen. Der Konzern wird aber auch weitere Produkte zeigen - darunter wohl neue Varianten von iPad und Apple Watch.

Wie lässt sich das Apple Special Event im Live-Stream sehen? Hier liefern wir die Infos zur Übertragung und die Links auf den Stream.

Apple Special Event zum iPhone 11: Live-Stream zur Keynote heute online sehen

Die Keynote lässt sich komplett online sehen. Wie schon in den vergangenen Jahren wird Apple die Keynote live über eine eigens dafür eingerichtete Website übertragen: zur Seite.

Zum ersten Mal überhaupt ist der Stream in diesem Jahr aber auch hier über die Videoplattform Youtube verfügbar. Der Abruf des Videos erfolgt dann über den Apple-Kanal.

Apple Keynote im September 2019 im Live-Stream: Mehr als iPhone 11

Welche einzelnen Produkte bei der Keynote am kommenden Dienstag vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt. Die Vorstellung dreier neuer iPhone-Modelle, darunter das iPhone 11, und die Präsentation von iOS 13 gelten aber bislang als gesichert.

Allerdings wird Apple wohl auch weitere Produkte zeigen. Im Gespräch ist eine günstigere Variante des iPads. Die Apple Watch könnte mit neuen Gehäuse-Varianten aus Titan und aus Keramik überarbeitet werden.

Live-Stream: So sehen Sie das Apple Special Event zum iPhone 11 - Infos zur Übertragung

Für die Übertragung der Präsentation am 10. September hat Apple einige Hinweise veröffentlicht, wie der Stream der Keynote am unkompliziertesten funktioniert.

So empfiehlt der Softwareentwickler die Nutzung via Safari mit einem iPhone, iPod Touch oder iPad mit mindestens iOS 10 – oder einen Mac mit mindestens macOS Sierra 10.12.

Der Stream ist aber auch über Windows, Windows 10 und Microsoft Edge möglich. Auch auf einem Apple-TV ab der zweiten Generation kann das Apple Special Event angesehen werden. Auf allen anderen Plattformen empfiehlt Apple den Stream über eine aktuelle Version von Chrome oder Firefox. (AZ)

