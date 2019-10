Apple-Sicherheitslücke: Jailbreak "Checkm8" bedroht Millionen iPhones

Eine neue Schwachstelle im Sicherheitssystem von Apple sorgt für Schlagzeilen. Was es mit dem Exploit "Checkm8" auf sich hat und welche Modelle betroffen sind.

Apple hat mit einer neuen Sicherheitslücke zu kämpfen. Das geht zumindest aus der Warnung eines Sicherheitsforschers hervor, der unter dem Pseudonym "axi0mX" twittert. Demnach sind Millionen Apple-Smartphones von einem dauerhaften und irreperablen BootROM-Exploit bedroht. Der Exploit selbst kann jedoch keinen großen Schaden anrichten.

Der Exploit, eine Lücke im Programmcode beim Start des Betriebssystems, wurde von dem Forscher selbst entwickelt und betrifft ihm zufolge die Mehrheit der Generationen von iPhones, beginnend mit dem iPhone 4S (A5 chip) bis zu iPhone 8 und iPhone X (A11 chip) seien alle Modelle potentiell gefährdet. Betroffen sind damit jedoch nicht nur iPhones, sondern auch iPads und iPods, die auf den Apple-Chipsätzen A5 bis A11 basieren.

Der Code des Jailbreaks ist auf GitHub verfügbar, wie der Sicherheitsforscher auf Twitter schreibt. Der nach seinen Worten "epische Jailbreak" trägt den Namen "checkm8", ausgesprochen "checkmate", zu deutsch Schachmatt.

Sogenannte "Jailbreaks" bezeichnen gemeinhin das Ausschalten der Apple-Sicherheitsstrukturen für iPhones oder iPads zur Installation nicht offiziell im App-Store verfügbarer Apps. Die durch "Checkm8" entstehende Sicherheitslücke soll Hackern einen tiefen und nicht mehr rückgängig zu machenden Zugriff auf iOS-Geräte ermöglichen. Das würde bedeuten, dass es für den Hersteller Apple unmöglich ist, mit künftigen Software-Updates zu verhindern, dass der Exploit auf Millionen von iPhones den abgesicherten Boot-ROM der A-Chipreihe umgeht.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.



Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG