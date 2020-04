vor 16 Min.

"Are You The One?" 2020 live im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung

"Are You The One?" 2020 läuft live im TV und Stream auf RTL und TVNOW. Alle Infos zur Übertragung sowie zu Wiederholungen lesen Sie hier.

"Are You The One?" 2020 ist ab dem 6. Mai bei RTL zu sehen. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie zu Wiederholungen.

"Are You The One?" läuft ab dem 6. Mai 2020 bei RTL. In der Show treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer ihren perfekten Match-Partner, der zuvor von Experten ausgewählt wurde. Die jeweilige Kombination müssen die Teilnehmer aber selbst herausfinden. Hier erfahren Sie, wie Sie die Show im Live-TV und Stream sehen können. Außerdem lesen Sie, wann und wo die Wiederholungen laufen.

"Are You The One?" 2020 im TV und Live-Stream - Infos zur Übertragung

"Are You The One?" 2020 läuft immer Mittwochs auf RTL. Start-Termin ist der 6. Mai 2020. Der Kölner Sender zeigt die Show im TV in Doppelfolgen immer zur Primetime ab 20.15 Uhr. Geplant sind wohl 20 Folgen. Ein Live-Stream des RTL-Programms kann über den Streamingservice TVNOW empfangen werden.

Wer die aktuellen Folgen bereits zwei Wochen früher sehen möchte, kann dies ebenfalls auf TVNOW tun. Dort läuft die Show seit dem 14.4.20. Die neuen Folgen sind immer dienstags ebenfalls in Doppelfolgen zu sehen.

Der kostenpflichtige Service lässt sich über eine Gratis-Testphase von 30 Tagen ausprobieren. Danach fallen im Monat 4,99 Euro an. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender wie Vox sehen. Interessierte können die erste halbe Stunde von "Are You The One?" 2020 bereits vorab kostenlos auf TVNOW sehen.

"Are You The One?" 2020 als Wiederholung im Stream oder im TV sehen

RTL zeigt die aktuellen Folgen jeweils am Sonntag nach der Ausstrahlung als Wiederholung. Start der Wiederholungen ist am 10. Mai um 0 Uhr. Die Folgen lassen sich zudem beliebig oft über den Streamingdienst TVNOW schauen. (dfl)

