vor 46 Min.

Are You The One? 2021, Staffel 2: Start, Sendetermine, Sendezeit - alle Infos heute am 11.3.21

"Are You The One?" 2021: Sendezeit, Sendetermine und Start - hier gibt es alle Infos zu Staffel 2.

"Are You The One?" 2021 ist bei RTL und TVNOW zu sehen. Lesen Sie hier alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und den Start von Staffel 2.

"Are You The One?" läuft aktuell mit Staffel 2 bei TVNOW. Zwanzig neue Singles versuchen bei "Are You The One?" 2021 ihr Glück. Die Moderation der Sendung wird Sophia Thomalla übernehmen. Sendezeit, Sendetermine, Übertragung und Co. - hier in diesem Artikel erhalten Sie alle Infos auf einen Blick. Außerdem finden Sie hier Links zu weiterführenden Artikeln, falls Sie ein Thema besonders interessiert.

"Are You The One?", Staffel 2: Start bei TVNOW

Hier die zwei wichtigen Start-Termine für die 2. Staffel "Are You The One":

Start bei RTL : Sonntag, 31. Januar 2021 um 0.55 Uhr - nur Folge 1 und 2 werden ausgestrahlt

: Sonntag, 31. Januar 2021 um 0.55 Uhr - nur Folge 1 und 2 werden ausgestrahlt Start bei TVNOW: Donnerstag, 21. Januar 2021 - genaue Uhrzeit der Veröffentlichung hat RTL nicht bekanntgegeben.

"Are You The One?" 2021: Sendezeit und Sendetermine im Überblick

Sonntag und Donnerstag - an diesen beiden Tagen werden neue Folgen im TV und Stream zu sehen sein. Während im TV nur Folge 1 und 2 zu sehen sind, wird auf TVNOW die gesamte Staffel ausgestrahlt. Dort sind bereits jetzt die ersten 40 Minuten der Sendung im Stream abrufbar. Für die TV-Übertragung hat RTL keine große Ankündigung gemacht, die Ausstrahlung der ersten beiden Folgen ist aber im Programm bereits vermerkt. In der ersten Staffel wurden insgesamt 20 Folgen gezeigt. Die Sendung ist jede Woche mit Doppelfolgen zu sehen. Basierend auf diesen Informationen finden Sie hier eine vorläufige Übersicht zu den Sendeterminen auf TVNOW. Die Termine können sich demnach noch ändern:

Folge Sendetermin Sender 1 21. Januar 2021 TVNOW 2 28. Januar 2021 TVNOW 3 04. Februar 2021 TVNOW 4 11. Februar 2021 TVNOW 5 18. Februar 2021 TVNOW 6 25. Februar 2021 TVNOW 7 04. März 2021 TVNOW 8 11. März 2021 TVNOW 9 18. März 2021 TVNOW 10 25. März 2021 TVNOW

Hier finden Sie die TV-Sendetermine im Überblick. Lediglich die erste Doppelfolge wird bei RTL gezeigt. Alle weiteren Episoden von "Are You The One?" laufen ausschließlich bei TVNOW.

Sendetermin Sendezeit Sender 31. Januar 2021 0.55 Uhr RTL 31. Januar 2021 2.00 Uhr RTL

Übertragung von "Are You The One?" 2021

Die gesamte zweite Staffel ist ausschließlich auf TVNOW zu sehen. Neue Folgen werden jeweils am Donnerstag ausgestrahlt. Im TV laufen lediglich Folge 1 und 2.Falls Sie weitere Infos zur Übertragung - inklusive Wiederholungen - lesen möchten, werden Sie hier fündig: Are You The One? 2021: Staffel 2 live im TV und Stream - alle Infos zur Übertragung.

"Are You The One?" 2021, Staffel 2: Kandidatinnen und Kandidaten

Insgesamt 20 Singles werden bei "Are You The One?" 2021 versuchen ihr "Perfect Match" zu finden und dadurch einen neuen Partner, oder zumindest das Preisgeld zu gewinnnen. Wir haben Ihnen in zwei Artikeln jeweils alle Kandidatinnen und Kandidaten aufgelistet und sie kurz vorgestellt. Hier die Links:

Are You The One?: Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer in Staffel 2

Are You The One?: Kandidatinnen 2021 - alle Teilnehmerinnen in Staffel 2

Moderatorin

Sophia Thomalla wird Staffel 2 von "Are You The One?" moderieren. Mehr zu der 31-Jährigen erfahren Sie hier im Porträt: Are You The One?, Staffel 2: Moderatorin Sophia Thomalla im Porträt.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen