Are You The One?: Die Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer heute am 4.3.21

Das sind die männlichen Teilnehmer der 2. Staffel "Are You The One?". Alle Infos zu den Kandidaten bekommen Sie hier.

Staffel 2 von "Are You The One?" läuft aktuell auf der Streaming-Plattform TVNOW. Wir geben Ihnen hier einen Überblick zu allen Kandidaten.

Von Monique Neubauer

" Are You The One?" startete am 21. Januar mit Staffel 2. Auch dieses Jahr versuchen die Single-Herren und Single-Damen ihren Traumpartner zu finden. Hier bekommen Sie einen Überblick über alle zehn männlichen Kandidaten der diesjährigen Staffel. Viele Teilnehmer kennt man bereits aus anderen Reality-TV-Formaten.

"Are You The One?": Kandidaten 2021 - Teilnehmer in Staffel 2

Aaron (22), Sales Consultant aus Lohmar

Den 22-Jährigen kennt man bereits aus der vergangenen Staffel von "Ex on the Beach". Der Sales Consultant genießt seit einem Jahr sein Single-Leben und hatte bisher zwei ernsthafte Beziehungen. Er sucht eine sportliche und natürliche Frau, die gerne älter als er sein darf.

Aaron Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Dario (33), Model und Key Account Manager aus München

Der Italiener behauptet von sich, ein Gentleman zu sein und Frauen gerne Komplimente zu machen. Außerdem weiß er genau, was er nicht will: Materialistische und arrogante Frauen. Er legt Wert auf Loyalität, Treue und ein entspanntes Beziehungsleben.

Dario Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Dominik (23), Student aus Wien

Dominik ist seit einem Jahr auf der Suche nach seiner Traumfrau. Sie sollte schlank, extrovertiert und brünett sein. Außerdem sucht er eine Frau, die gleichzeitig beste Freundin und Liebhaberin ist.

Dominik Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Germain (22), Model aus Berlin

Das Model war bereits bei "Paradise Hotel" 2019 zu sehen. Er selbst bezeichnet sich als Aufreißer, der jedoch immer ehrlich ist und keine Spielchen spielt. Seit zwei Jahren ist Germain als Single unterwegs und würde jetzt gerne seine Traumfrau kennenlernen.

Germain Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Marc (24), Selbstständig im Vertrieb aus Erftstadt

Der über zwei Meter große Marc will bei "Are You The One?" neue Erfahrungen machen und neue Leute kennenlernen. Wenn er seine Traumfrau treffen würde, wäre das für ihn der Jackpot. Sie sollte in jedem Fall schlank, nett und dunkelhaarig sein.

Marc Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Marcel (23), Fitnesstrainer aus Berlin

Marcel sucht eine Frau, die vor allem eins ist: loyal. Frauen, die sich für ihre Schönheit unter das Messer gelegt haben, findet er attraktiv. Wenn er sich für eine Dame entschieden hat, duldet er jedoch keine Konkurrenz. Sich selbst bezeichnet er als "Macho mit einem weichen Kern".

Marcel Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Marko (22), Tennislehrer aus Rafz (Schweiz)

Zu sehen war Marko schon bei der Schweizer "Bachelorette" wo er den dritten Platz belegte. Um seine Traumfrau will er bei "Are You The One?" kämpfen - was er aus seinem Beruf als Jugendtennisprofi und Tennislehrer gewohnt ist. Seit über einem Jahr ist er bereits Single und will nun endlich die perfekte Frau kennenlernen.

Marko Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Marvin (26), Barkeeper aus Mönchengladbach

Der Barkeeper ist schon seit drei Jahren Single. Er ist nach eigener Aussage ein ruhiger und charmanter Mann, der eine temperamentvolle Frau mit besonderem Style und einem lieben Charakter sucht.

Marvin Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Maximilian (24), selbstständiger Handelsvertreter aus Rendsburg

Max hat hohe Ansprüche: Sowohl an sich in beruflicher Hinsicht, als auch an seine Partnerin. Nach drei Jahren Single-Dasein will er sich jetzt wieder verlieben - obwohl er seiner Meinung nach nicht leicht zu knacken ist. Für ihn muss das Mindset der Frau stimmen.

Maximilian Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Sascha (24), Garten- und Landschaftsbauer aus Troisdorf

Der 24-Jährige ist ein Partytier und lässt gerne mal die Korken knallen. Seine Traumfrau sollte bodenständig, treu und witzig sein - denn mit ihr möchte er auch mal feiern gehen. Allerdings haben bei ihm ausschließlich Blondinen eine Chance.

Sascha Bild: TVNOW / Markus Hertrich

