"Are You The One?", Folge 2: Alle Infos, Start, Sendetermine und Sendezeit

"Are You The One?": Start, Sendetermine, Sendezeit und alle Infos.

"Are You The One?" läuft seit 6. Mai 2020 bei RTL. Hier erfahren Sie alles über den Start, die Sendezeit und sonstigen Infos.

" Are You The One?" ist ein neues Datingformat bei RTL. Je zehn weibliche und männliche Singles gehen auf die Suche nach ihrer großen Liebe - vor einer traumhaften Kulisse in Südafrika. Jeder der Kandidaten wurde im Vorfeld durch Psychologen mit einem anderen Kandidaten gematched, doch keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat die geringste Ahnung, wer das ist. Nur wenn jeder der Bewohner der Villa sein oder ihr "Perfect Match" findet, gewinnt das ganze Team gemeinsam 200.000 Euro. Hier finden Sie alle Infos - zum Start, der Sendezeit und dem ganzen Rest.

Start von "Are You The One?"

RTL startete die Show am 6. Mai 2020. Beim sendereigenen Streamingdienst TVNow läuft die Serie bereits seit dem 14. April 2020.

"Are You The One?": An welchem Datum liegen die Sendetermine?

RTL bringt die voraussichtlich 20 Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr, die ersten also am:

06. Mai 2020

13. Mai 2020

20. Mai 2020

27. Mai 2020

03. Juni 2020

TVNow hat als Sendetag den Dienstag, ebenfalls immer ab 20.15 Uhr, vorgesehen:

21. April 2020

28. April 2020

05. Mai 2020

12. Mai 2020

19. Mai 2020

26. Mai 2020

02. Mai 2020

Wann ist die Sendezeit von "Are You The One?"

RTL sendet jeweils mittwochs um 20.15 Uhr, TVNow stellt den Livestream ebenfalls um 20.15 Uhr zur Verfügung, aber schon am Dienstag.

"Are You The One?": Der Moderator

Die Show wird von Jan Köppen moderiert. Eine Porträt dieses überaus vielseitigen TV-Manns finden Sie hier: "Are You The One?"-Moderator Jan Köppen im Porträt.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Are You The One?"

Je zehn hoffnungsvolle Damen und Herren bilden die Kandidatinnen- und Kandidaten-Crew von "Are You The One?"

Hier finden Sie die Kandidatinnen im Porträt: Kandidatinnen von Are You The One?: Das sind die Single-Frauen.

Und hier stellen wir Ihnen die männlichen Kandidaten vor: Kandidaten von Are You The One?: Das sind die Single-Männer.

Übertragung von "Are You The One?" im Live-TV und Stream. Gibt es Wiederholungen?

Die Show kann man live bei RTL im TV und als Live-Stream bei TVNow verfolgen. Der Streamingdienst bietet auch Wiederholungen an. Der kostenpflichtige Service lässt sich über eine Gratis-Testphase von 30 Tagen ausprobieren. Danach fallen im Monat 4,99 Euro an. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender wie Vox sehen. Interessierte können die erste halbe Stunde von "Are You The One?" 2020 bereits vorab kostenlos auf TVNOW sehen.

Weitere Einzelheiten zur Übertragung finden Sie hier: Are You The One? 2020 live im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung.

(AZ)

