"Are You The One?": Kandidaten – Die Single-Männer am 6.5.20

Bei "Are You The One?" suchen zehn Kandidaten ihre perfekte Partnerin. Lesen Sie hier mehr zu den Single-Männern.

"Are You The One?" 2020 ist ab heute, dem 6. Mai, bei RTL zu sehen. Zehn Single-Männer nehmen an dem Dating-Format teil. Sehen Sie hier die Kandidaten im Überblick.

Hier finden Sie alle Infos zu Are You The One? - auch die Sendetermine und Sendezeit.

Bei " Are You The One?" 2020 nehmen insgesamt 20 Single-Männer und -Frauen an einem sozialen Experiment in Südafrika teil. Mit der Hilfe von Experten wurde für jeden der Kandidaten genau eine passende Partnerin ermittelt. Wer - zumindest in der Theorie - perfekt zu ihnen passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden. Nur wenn alle Kandidaten "The One" am Ende finden, wird die Gewinnsumme von 200.000 Euro ausgezahlt.

Lesen Sie hier mehr zu den Kandidaten von "Are You The One?" 2020.

"Are You The One?" 2020, Kandidaten: Die Single-Männer im Überblick

René (28) aus Graz

René ist von Beruf IT-Techniker und seit etwa einem Jahr Single. Sein No-Go bei Frauen ist Ziellosigkeit, denn er reist gerne und macht viel Sport. "Bei 'Are You The One?' habe ich einige Sachen auch über mich selbst erfahren und werde diese für mein weiteres Leben mitnehmen", sagte der 28-Jährige aus Graz in einem Interview mit RTL.

"Are You The One?": René Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Axel (25) aus Düsseldorf

Axel ist Philosophie-Student und seit etwa eineinhalb Jahren Single. Was er bei Frauen nicht mag, sind Tattoos und Piercings. Als Partnerin sucht er eine Blondine mit einer lebhaften Persönlichkeit, wie der 25-Jährige aus Düsseldorf erzählt. Für die Single-Ladys hat er eine selbstbewusste Botschaft: "I am The One!"

"Are You The One?": Axel Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Dominic (24) aus Berlin

Dominic ist Fitnessökonomie-Student und arbeitet nebenbei als Model. Seit etwa einem Jahr ist der 24-Jährige Single. Als zukünftige Partnerin wünscht er sich eine selbstbewusste Südländerin. "Gerade in den ersten Gesprächen ist es vor allem mein Kopf der entscheidet, ob es Sinn macht, sich weiterhin auf eine Frau einzulassen oder nicht", so der Kandidat.

"Are You The One?": Dominic Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Elisha (32) aus Berlin

Elisha ist ein Personality Coach aus Berlin und möchte anderen Menschen dabei helfen, das Beste aus sich herauszuholen. Seine Traumfrau sollte elegant, selbstbewusst und zielstrebig sein. "Ich bin ein Stratege im Spiel und ein Herz- und Bauchmensch in der Liebe", so der 32-Jährige vor seiner "Are You The One?"-Teilnahme.

"Are You The One?": Elisha Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Juliano (21) aus Erlangen

Der Personaltrainer ist seit etwa einem Jahr Single. Um langweilige Frauen macht er einen großen Bogen, stattdessen sucht er spezifisch nach Latinas mit vollen Lippen. Bei "Are you the One?" vertraut der 21-Jährige in Sachen Frauen-Auswahl auf sein Bauchgefühl.

"Are You The One?": Juliano Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Kevin (21) aus Soest

Der 21-Jährige ist Rettungssanitäter und seit etwa eineinhalb Jahren Single. No-Gos sind für ihn Arroganz, Lügen und Negativität. Humor und Ehrlichkeit sind ihm bei einer Partnerin besonders wichtig. Seine Devise: "Man sollte nicht zu naiv sein, aber der Kopf stellt uns manchmal Steine in den Weg."

"Are You The One?": Kevin Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Laurin (22) aus Mönchengladbach

Laurin ist von Beruf Forstwirst und seit etwa einem Jahr nicht mehr in einer Beziehung. Seine Traumfrau sollte eine sportliche Blondine sein. "Ich höre gerne auf mein Bauchgefühl, aber denke trotzdem sehr viel nach und wäge ab, was am sinnvollsten ist", so der 22-Jährige.

"Are You The One?": Laurin Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Mo (34) aus München

Mo arbeitet in München als Personaltrainer und Friseur und möchte eine natürliche Frau als seine zukünftige Partnerin haben. Zicken und Diven sind für ihn ein No-Go. Sein Motto: "Lass los woran du immer festgehalten hast und öffne dich für das, was du noch nie erkannt hast."

"Are You The One?": Mo Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Ferhat (27) aus Köln

Ferhat studiert BWL in Köln und sucht bei "Are You The One?" nach einer treuen Partnerin. Seine Mutter ist der wichtigste Mensch in seinem Leben, er hat sich sogar die Anfangsbuchstaben ihres Namens tätowieren lassen. "Ich höre sehr gern auf mein Bauchgefühl, trotzdem nimmt der Stratege in mir manchmal überhand", sagte der 27-Jährige in einem Interview.

"Are You The One?": Ferhat Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Aleksandar (28) aus Mühlheim an der Ruhr

Aleksandar arbeitet als Maschinenbauingenieur und Influencer und ist seit zwei Jahren Single. Er ist kein Neuling im TV: Vergangenes Jahr nahm er bei "Love Island" teil, verließ die Show aber ohne Partnerin. "'Are You The One?' ist für mich ein soziales Liebesexperiment, in dem sich Emotionen und Strategie oft in die Quere kommen", so der 28-Jährige. (AZ)

"Are You The One?": Aleks Bild: TVNOW / Markus Hertrich

