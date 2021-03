vor 48 Min.

Are You The One? Kandidatinnen 2021: Alle Teilnehmerinnen in Staffel 2 am 11.3.21

Das sind die weiblichen Kandidatinnen der 2. Staffel "Are You The One?". Alle Infos zu den Teilnehmerinnen bekommen Sie hier.

"Are You The One?" läuft derzeit mit Staffel 2 auf TVNOW. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidatinnen vor.

Von Monique Neubauer

Seit dem 21. Januar ist " Are You The One?" bereits mit der 2. Staffel zu sehen. Die insgesamt zwanzig Singles versuchen dann, den richtigen Partner zu finden. Schaffen die zehn Männer und die zehn Frauen diese Herausforderung und finden ihr passendes Match, wartet auf alle ein gemeinsames Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro. Wir stellen Ihnen hier die zehn weiblichen Kandidatinnen der 2. Staffel vor.

"Are You The One?": Kandidatinnen 2021 - Teilnehmerinnen in Staffel 2

Christin (25), Sozialarbeiterin aus Harsewinkel (bei Bielefeld)

Christin hatte bisher drei feste Beziehungen, eine davon hielt vier Jahre. Mit 18 war sie sogar schon einmal verlobt. Bis jetzt war der Traummann aber noch nicht dabei. Sie weiß genau was sie will: Einen großen, starken Mann - Machos gehen für sie aber gar nicht.

Christin Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Jill (20), Abiturientin aus Essen

Die 20-Jährige ist seit über einem Jahr Single. Bei "Are You The One?" will sie ihr perfektes Match finden. Dabei findet sie geldgeile Männer unattraktiv und steht auf große tätowierte Typen ohne Bart.

Jill Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Kathleen (26), Bürokauffrau aus Nettetal

Kathleen war bereits 2013 bei "Next Please" und 2019 bei "First Dates" zu sehen. Gefunkt hat es bisher aber nicht - auch nach zwei festen Beziehungen. Kathleen ist seit sieben Jahren Single und sucht einen selbstbewussten, reifen und vor allem familiären Mann, der auch für ihren dreijährigen Sohn da ist.

Kathleen Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Laura (25), Influencerin und Studentin aus Stuttgart

Bekannt ist Laura aus "Love Island" 2019. Jetzt sucht sie bei "Are You The One?" weiter. Ihr Traumpartner sollte humorvoll, ehrlich und dominant sein und ihre Lebenspläne mit ihr teilen. Mit 30 Jahren möchte sie nämlich verheiratet sein und Kinder haben.

Laura Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Leonie (25), Gestalterin für visuelles Marketing und Personal Trainerin aus Wesel

Leonie steht auf südländische Typen, die breit gebaut und bärtig sind. Leider hat sie bis jetzt nur schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht und hofft nun um so mehr auf ihren Traummann.

Leonie Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Melissa (22), Auszubildene Groß- und Außenhandelskauffrau aus Ludwigsburg

Die Portugiesin ist sehr emotional und hat eher konventionelle Vorstellungen: Heiraten, Haus, Familie und Kinder gehören für sie dazu. Auf schüchterne Männer steht sie gar nicht.

Melissa Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Mirjam (26), Barkeeperin und sozialpädagogische Assistenz aus Hamburg

Die 26-jährige Barkeeperin ist seit zwei Jahren Single und sucht nun den Partner fürs Leben. Auf blonde Männer steht sie besonders, wohingegen Lügner und Prolls keine Chance bei ihr haben.

Mirjam Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Sabrina (23), Lehramtsstudentin aus Wien

Die nach eigenen Angaben "zielstrebige Abenteurerin" hatte bisher drei Beziehungen. Gepasst hat es aber nie, da ihre Partner nicht dasselbe Mindset mit ihr teilten. Bei "Take Me Out" 2020 hat sie den perfekten Mann ebenfalls nicht gefunden. Nun sucht sie hier ihren im Idealfall dunkelhaarigen Traummann.

Sabrina Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Vanessa (20), Fitnesstrainerin und Nageldesignerin aus Innsbruck

Vanessa hatte bisher eine Beziehung. Als Familienmensch sucht sie ebenfalls einen Mann, der sehr familiär ist und gute Manieren hat. Mit Tattoos kann man sie beeindrucken. Außerdem steht sie auf Gamer.

Vanessa Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Victoria (24), Make-up-Artist aus Lind (Österreich)

Victoria hatte bisher noch keine festen Beziehungen und auch 2020 bei "Beauty and the Nerd" hat es mit der großen Liebe nicht geklappt. Jetzt sucht sie einen südländischen Typen, der erfolgreich ist. Wenn ihr Freund neben ihr noch eine weitere Frau hat, stört sie das nicht.

Victoria Bild: TVNOW / Markus Hertrich

