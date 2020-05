vor 16 Min.

"Are You The One?", Kandidatinnen: Die Single-Frauen am 7.5.20

"Are You The One?" läuft seit dem 6.5.20 bei RTL. Die Kandidatinnen im Überblick.

"Are You The One" ist das neues Dating-Format bei RTL . Hier stellen wir Ihnen die Single-Kandidatinnen genauer vor.

Hier finden Sie alle Infos zu Are You The One? - auch die Sendetermine und Sendezeit.

Die neue Dating-Sendung " Are You The One?" startete am 6. Mai 2020 auf RTL. Jeweils zehn Single-Frauen und -Männer treffen vor der traumhaften Kulisse Südafrikas auf ihr durch Experten ermitteltes, perfektes Gegenstück. Wer allerdings zu wem gehören soll, müssen die Kandidaten selbst herausfinden.

Dafür müssen die Teilnehmer sich eine eigene Strategie überlegen, denn nur wenn alle bis zum Ende den richtigen Partner finden, winkt die gemeinsame Gewinnsumme von 200.000 Euro.

In unserer Übersicht erfahren Sie, welche Kandidatinnen bei "Are You The One" 2020 dabei sind.

Die Kandidatinnen von "Are You The One?"

Sabrina (30) aus London

„Ein "Perfect Match" ist jemand, der mit mir ziehen kann. Der genauso aufgeschlossen, neugierig und positiv durch das Leben strahlt wie ich.“

Sabrina weiß genau was sie will: Ihr Partner sollte zwischen 185 und 190 cm groß sein, dunkle Haare und helle Augen haben und vor allem viel Temperament besitzen. Die 30-Jährige bezeichnet sich selbst als dominant und ist als selbstständige Gründerin eines Mode-Startups tätig.

Sabrina Bild: TVNOW

Nadine (25) aus Berlin

„Am Ende sollte man sich aber bewusst sein, dass es nur eine theoretische Formel ist, die gegen Gefühle nicht ankommen kann.“

Die 25-Jährige ist eine regelrechte Fitness-Fanatikerin und trainiert für ihren Traumkörper fünf bis acht Mal die Woche. Auch auf ihre Ernährung achtet die Studentin stark. Ihr Partner sollte mit ihrem Lebensstil umgehen können und sie bei ihrem Vorhaben unterstützen.

Nadine Bild: TVNOW

Michelle (24) aus Herzogenrath

„Schaue den Menschen nicht vor den Kopf, sondern höre ihnen zu!“

Michelle wünscht sich einen unternehmenslustigen und selbstständigen Partner. Nachdem sich die 24-Jährige in den letzten Jahren stark auf ihre Karriere als Automobilverkäuferin fokussierte, sucht sie nun einen Mann, der sie nicht nur verführen will, sondern auch ein Teamplayer und direkter Typ ist wie sie.

Michelle Bild: TVNOW

Melissa (23) aus Berlin

„Bei keiner anderen Datingshow sind Herz und Kopf, die sich oftmals nicht ganz einig sind, so sehr gefragt.“

Melissas Traummann sollte durchaus etwas im Kopf haben, muss jedoch nicht zwangsläufig ein Akademiker sein. Die Immobilienkauffrau hat viele Verehrer und bezeichnet sich selbst als eifersüchtig.

Melissa Bild: TVNOW

Madleine „Maddi“ (26) aus Bielefeld

„Ich bin ein Mensch, der auf sein Herz hört und nach seinen Emotionen zu handelt.“

Nachdem ihre letzten beiden Beziehungen gescheitert sind, weiß die 26-Jährige nun definitiv was sie will. Die junge Go Go-Tänzerin ist gerne beim Feiern und in Shisha-Bars unterwegs. Bei Männern ist ihr auch das äußere Erscheinungsbild wichtig: Besonders achtet sie auf Lippen, Zähne und Hände.

Madleine Bild: TVNOW

Luisa (23) aus Würzburg

„Are You The One?‘ ist ein unfassbar aufregendes und emotionales Experiment, das mich aus meiner Komfortzone gelockt hat.“

Die 23-jährige Würzburgerin bezeichnet sich selbst als aufgeschlossen, kontaktfreudig und absoluten Beziehungsmenschen. Da sie in der Vergangenheit allerdings auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, wird sie schnell eifersüchtig. Deshalb ist der 23-jährigen Studentin wichtig, dass ihr Partner ihr stets ein gutes Gefühl gibt.

Luisa Bild: TVNOW

Laura (29) aus Essen

„Jeder muss sich auf das Spiel einlassen, um den perfekten Partner für sich zu finden.“

Laura aus Essen hat lange ihre Freiheit und das Single-Leben genossen. Jetzt fühlt sich die unabhängige Friseurmeisterin allerdings bereit dazu, ihren Seelenverwandten zu heiraten und sogar Kinder zu bekommen.

Laura Bild: TVNOW

Katharina „Kathi“ (24) aus Kamen

„Ich bin ein sehr starker Gefühlsmensch und höre mehr auf meinen Bauch, als auf den Kopf.“

Nach zwei längeren gescheiterten Beziehungen sehnt sich Kathi endlich nach ihrem Traummann. Sie wünscht sich Geborgenheit und ist daher auf der Suche nach einem Mann mit ausgeprägtem Beschützerinstinkt.

Katharina Bild: TVNOW

Ivana (28) aus Baden in der Schweiz

„Ein ‚Perfect Match‘ ist für mich ein Hauptgewinn, der 6er im Lotto.“

Die Krankenschwester aus der Schweiz möchte sich nicht mehr für einen Partner verändern und sich selbst treu bleiben. Nach zwei gescheiterten Beziehungen sucht sie nun einen Mann, der ohne große Worte spürt, wie es ihr geht und sie versteht.

Ivana Bild: TVNOW

Aline (33) aus Köln

„Gefühle sind zwar schön, täuschen aber oft.“

Die 33-jährige Aline ist nicht auf der Suche nach einem Schönling. Sie legt viel mehr wert auf einen Mann, der sportlich und charmant ist. Er sollte Ecken und Kanten haben, und darf auch gerne dominat sein. Sie hofft auf einen reifen Gentleman, der ihr die Welt zu Füßen legt.

Aline Bild: TVNOW

"Are You The One?" läuft ab dem 6.5.2020 auf RTL. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen