Infos zu "Are you the One - Reality Stars in Love": Start, Sendetermine und Übertragung

Seit Anfang Juli suchen diverse TV-Promis bei "Are you the One - Reality Stars in Love" 2021 nach der großen Liebe. Hier erfahren Sie die wichtigsten Infos.

Mit " Are You The One – Reality Stars in Love" läuft aktuell ein Spin-off der Dating-Show "Are You The One" bei TV Now. Alles Wissenswerte rund um Sendetermine, Übertragung und mehr finden Sie hier in diesem Artikel.

Auch in dem neuen Format wird wieder geflirtet, was das Zeug hält, doch die Kandidaten sind dieses Mal keine Unbekannten, denn alle Teilnehmer haben in der Vergangenheit, wenn auch ohne Erfolg, an diversen Dating-Shows teilgenommen. Mit dabei sind unter anderem Eugen Lopez, welcher 2020 und 2021 bei "Temptation Island zu sehen war, Alexander Golz, der 2020 durch "Die Bachelorette" bekannt wurde, oder auch Melina Hoch, die man von " Love Island" aus dem Jahr 2020 kennt. Moderiert wird die Sendung von Model und Schauspielerin Sophia Thomalla.

Start-Termin : Seit wann ist "Are you the One - Reality Stars in Love" auf TV Now zu sehen?

Die erste Folge von "Are you the One - Reality Stars in Love" 2021 startete am Donnerstag, 08. Juli 2021, beim Streaming-Dienst TV Now.

Sendetermine von "Are you the One - Reality Stars in Love" 2021 auf TV Now

Insgesamt wird es 20 Folgen der neuen Dating-Show geben. Die ersten beiden Episoden von "Are you the One - Reality Stars in Love" stehen seit dem 08. Juli 2021 bei TV Now zum Abruf bereit. Seitdem sind jeden Donnerstag zwei neue Folgen zu sehen.

Hier finden Sie einen Überblick über die vorläufigen Sendetermine von "Are you the One - Reality Stars in Love":

Folge Wann? Wo? 1 Donnerstag, 08.07.2021 TV Now 2 Donnerstag, 08.07.2021 TV Now 3 Donnerstag, 15.07.2021 TV Now 4 Donnerstag, 15.07.2021 TV Now 5 Donnerstag, 22.07.2021 TV Now 6 Donnerstag, 22.07.2021 TV Now 7 Donnerstag, 29.07.2021 TV Now 8 Donnerstag, 29.07.2021 TV Now 9 Donnerstag, 05.08.2021 TV Now 10 Donnerstag, 05.08.2021 TV Now 11 Donnerstag, 12.08.2021 TV Now 12 Donnerstag, 12.08.2021 TV Now 13 Donnerstag, 19.08.2021 TV Now 14 Donnerstag, 19.08.2021 TV Now 15 Donnerstag, 26.08.2021 TV Now 16 Donnerstag, 26.08.2021 TV Now 17 Donnerstag, 02.09.2021 TV Now 18 Donnerstag, 02.09.2021 TV Now 19 Donnerstag, 09.09.2021 TV Now 20 Donnerstag, 09.09.2021 TV Now

Übertragung von "Are you the One - Reality Stars in Love" 2021

"Are you the One - Reality Stars in Love" wurde von der Mediengruppe RTL bisher nur für den Streaming-Dienst TV Now Premium angekündigt. Daher lassen sich die einzelnen Folgen nicht kostenlos ansehen. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Ausstrahlung im TV geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Model Sophia Thomalla moderiert die Dating-Show "Are You The One – Reality Stars in Love" Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Der Preis für eine Mitgliedschaft bei TV Now Premium beläuft sich aktuell auf 4,99 Euro im Monat. Das Abonnement kann monatlich gekündigt werden. Außerdem besteht für Neukunden die Möglichkeit, den Dienst vorab 30 Tage lang kostenlos auszutesten.

Worum geht es in der Sendung?

In der Dating-Reality-Show "Are you the One - Reality Stars in Love" zieht eine Gruppe aus 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer in eine Villa in Griechenland. Die Kandidaten der Sendung sind mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten, welche manchem Zuschauer aus anderen Dating-Formaten bereits bekannt vorkommen dürften.

Zusammen versuchen die Singles ihr Perfect Match, welches vorab anhand bestimmter Kriterien für Sie ausgewählt wurde, zu finden und das ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle am Ende der gemeinsamen Zeit ihre richtigen Partner gefunden haben, bekommen sie eine Geldsumme in Höhe von insgesamt 200.000 Euro. (AZ)

