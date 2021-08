Das sind alle Kandidaten bei "Are you the One - Reality Stars in Love"

"Are you the One - Reality Stars in Love" 2021 gibt diesmal TV-Sternchen die Chance, ihr Liebesglück zu finden. Wir verraten Ihnen, wer mit dabei ist und stellen Ihnen die Teilnehmer kurz vor.

Aktuell suchen einige Reality Stars bei TVNow nach der großen Liebe. Insgesamt 20 Teilnehmer, die wir Ihnen in unserem Artikel vorstellen, sind beim Spin-Off "Are you the One - Reality Stars in Love 2021" mit dabei.

Die Kuppel-Show findet in einer Villa statt, in der die Kandidaten Zeit bekommen, sich besser kennenzulernen. Denn: Für jeden von ihnen gibt es einen Traumpartner, das sogenannte "Perfect Match". Ziel der Sendung ist es, dieses zu finden. Erst wenn am Ende der Show jeder seinen errechneten Vertrauten gefunden hat, kann das Preisgeld gewonnen werden.

Kandidaten bei "Are you the One - Reality Stars in Love 2021": Die Teilnehmer

Alle Teilnehmer von "Are you the One - Reality Stars in Love 2021" haben eines gemeinsam: In ihren bisherigen Auftritten im Kuppel-TV - wie bei " Love Island", "Temptation Island", "Are you the One", "Take Me Out" oder "Ex on the Beach" konnte keiner von ihnen die große Liebe finden. Deshalb bekommen sie nun eine neue Chance auf ihr Glück.

In unserer Übersicht stellen wir Ihnen alle Teilnehmer von "Are you the One - Reality Stars in Love 2021" vor:

Vanessa Hofinger (28)

Vanessa wird erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Villa kommen.

Datete bereits bei "Ex on the Beach" 2021.

Die 28-Jährige weiß um ihre Schönheit und verdreht den Männern oft den Kopf.

Tommy Pedroni (26)

War bereits bei "Ex on the Beach" 2021 zu sehen.

Studierte Hotelmanagement und ist mittlerweile im eignen Hotel seiner Eltern tätig.

Ist bereits seit fünf Jahren solo und glaubt, dass er noch nie verliebt war.

Tommy Pedroni Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Finnja Bünhove (22)

Datete bereits bei: " Love Island " 2018, "Take me out" 2019, " Temptation Island VIP" 2020, "Ex on the Beach" 2021.

" 2018, "Take me out" 2019, " VIP" 2020, "Ex on the Beach" 2021. Arbeitet unter anderem als Servicekraft.

Die perfekte Beziehung besteht für Finnja aus ausgeglichenem Geben und Nehmen, Wertschätzung, Kommunikation und viel Sex.

Finnja Bünhove Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Diogo Sangre (26)

Nahm 2021 bereits an "Ex on the Beach" teil.

Wurde in Lissabon , Portugal geboren.

, geboren. Ist Inhaber eines Tattoostudios und Tätowierer.

Diogo Sangre Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Alexander Golz (24)

Versuchte sein Glück bei "Die Bachelorette " 2020.

" 2020. Gemeinsame Interessen sind ihm wichtig.

Steht auf eine Mischung aus Feiern und zu Hause bleiben.

Alexander Golz Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Aurelia Lamprecht (24)

Nahm 2020 als "Granate" bei " Love Island " teil.

" teil. Ist stets mit vollem Herzen dabei.

Beschreibt sich selbst als Romantikerin.

Aurelia Lamprecht Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Danilo Sellaro (26)

War bei "Die Bachelorette " 2019 in der Schweiz dabei.

" 2019 in der dabei. Teilnehmer bei "Ex on the Beach" 2020.

Wird schnell als "Fuckboy" abgestempelt.

Danilo Sellaro Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Eugen Lopez (28)

War 2020 und 2021 bei " Temptation Island " dabei.

" dabei. Humor und Loyalität sind ihm sehr wichtig.

Möchte mit seiner Partnerin durch dick und dünn gehen.

Eugen Lopez Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Francesco Gargiullo (27)

Versuchte 2021 sein Glück bei " Love Island ".

". Landet schnell in der Friendzone, weil er zu nett ist (nach Selbstaussage).

Francesco Gargiullo Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Jacqueline Siemsen (31)

War 2020 bei " Temptation Island " und "Ex on the Beach" dabei.

" und "Ex on the Beach" dabei. Nimmt kein Blatt vor den Mund.

Bezeichnet sich selbst als Verführerin.

Jacqueline Siemsen Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Jamy Schröder (32)

Nahm 2020 bei der Schweizer Version von "Die Bachelorette " teil.

" teil. Hat ein klassisches Rollenverständis.

Sieht sich gern als Beschützer.

Jamy Schröder Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Jill Lange (20)

War 2021 bei "Are you the One?" dabei.

Braucht Vertrauen, um sich auf jemanden einlassen zu können.

Jill Lange Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Josua Günther (26)

Kennt man aus " Love Island " 2020.

" 2020. Ist extrem eifersüchtig.

Seine Freundin dürfte nicht alleine in den Club gehen.

Josua Günther Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Julia Wolgemuth (25)

Nahm 2018 an " Love Island " teil.

" teil. Kann sich gut ausdrücken.

Süß und vernünftig, kann aber auch zickig sein.

Julia Wolgemuth Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Kathleen Glawe (26)

War bei "First Dates" 2020 und "Are you the One?" 2021 dabei.

Hat einen Sohn.

Braucht einen Mann, der reif genug für sie ist.

Kathleen Glawe Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Manuel Schmidt (26)

Suchte 2020 bei "Die Bachelorette " nach der Liebe.

" nach der Liebe. Hat eine offene Art.

Manuel Schmidt Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Melina Hoch (24)

Wurde 2020 durch " Love Island " bekannt.

" bekannt. Sehr selbstbewusst.

Melina Hoch Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Salvatore Vassallo (27)

War 2019 bei " Temptation Island ", 2020 bei " Paradise Hotel " und "Ex on the Beach" dabei.

", 2020 bei " " und "Ex on the Beach" dabei. Mag keine Frauen, die gerne die Führung übernehmen.

Salvatore Vassallo Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Sarah Milewski (27)

Nahm 2019 an " Temptation Island " und 2020 an " Temptation Island VIP" teil.

" und 2020 an " VIP" teil. Möchte in fünf Jahren Partner, Haus und Kind haben.

Sarah Milewski Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Stefanie Hermann (32)

War 2019 bei "Take Me Out" und 2020 bei "Just Tattoo of us" dabei.

Ist äußerlich tough, innerlich ein nettes Mädchen.

Stefanie Hermann Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Walentina Wünnenberg (21)

Kennt man aus "Ex on the Beach" 2020.

Mag keine untreuen Männer.

Hält nichts von offenen Beziehungen.