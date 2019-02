08:47 Uhr

Ariana Grande ist beliebteste Frau auf Instagram Panorama

Lange Zeit war Selena Gomez die beliebteste Frau auf Instagram. Jetzt hat Ariana Grande ein paar Follower mehr.

Die US-Sängerin Ariana Grande (25) hat ihre Kollegin Selena Gomez (26) als beliebteste Frau auf Instagram abgelöst.

Grande folgten auf dem sozialen Netzwerk am Dienstagmorgen mehr als 146,3 Millionen Fans - rund 45.000 mehr als Gomez. Diese war für längere Zeit der beliebteste Promi auf Instagram und wurde im vergangenen Oktober von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (34) abgelöst, der mittlerweile rund 156 Millionen Follower hat.

Gomez hatte vor einem halben Jahr eine Auszeit von sozialen Netzwerken verkündet und setzt nur noch wenige Einträge ab. Das letzte Instagram-Foto postete die 26-Jährige Mitte Februar. Grande dagegen ist in sozialen Medien sehr aktiv und warb dort zuletzt für ihr gerade veröffentlichtes Album "Thank U, Next".

Im März startet sie ihre Welttournee, die sie im Herbst auch nach Deutschland führt. (dpa)

