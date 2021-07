So wird "Army of Thieves" auf Netflix: Start, Besetzung und Handlung

Im Herbst wird es einen neuen Film bei Netflix geben: "Army of Thieves". Erfahren Sie hier bei uns alles zu Start, Besetzung, Handlung und Trailer.

Im Herbst 2021 geht bei Netflix ein neuer Film an den Start: "Army of Thieves". Dies ist ein Prequel zum 2021 erschienenen Film "Army of the Dead". Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um den Start bei Netflix, die Handlung, die Besetzung und den Trailer.

"Army of Thieves": Wann ist Start bei Netflix in Deutschland?

Wann genau der Prequel-Film "Army of Thieves" bei Netflix an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt. Bisher steht lediglich die Jahreszeit fest: Herbst 2021. Sobald wir genauere Informationen zum Start-Datum haben, werden wir Sie Ihnen hier in unserem Artikel zur Verfügung stellen.

Darum geht es bei "Army of Thieves": Handlung

Bei dem neuen Netflix-Film "Army of Thieves" führte Schauspieler Matthias Schweighöfer ("Keinohrhasen", "Der Schlussmacher") Regie. Er stellt ein Prequel zu "Army of the Dead" dar. Hier geht es um eine Truppe Söldner, die sich eines Tages mitten in einem von Zombies nur so wimmelnden Las Vegas wiederfinden.

"Army of Thieves", das sechs Jahre vor den Ereignissen aus "Army of the Dead" spielt, beschäftigt sich mehr mit dem Leben eines dieser Söldner: Ludwig Dieter ist Bänker in einer Kleinstadt. Nebenbei versucht er sich jedoch als Kleinkrimineller und knackt die verschiedensten Safes. Eines Tages wird jemand auf ihn aufmerksam: Eine mysteriöse Frau, die ihn anspricht und ihn rekrutieren will, für einen Job, den Dieter sich wohl nie erträumt hätte. Gemeinsam mit ihr soll er auf einen großen Raubzug durch ganz Europa gehen und sein Talent unter Beweis stellen.

Besetzung von "Army of Thieves": Die Schauspieler

Aus dem Cast von "Army of the Dead" werden nicht viele Schauspieler übernommen, da der Großteil der Besetzung in dem Prequel nicht vorkommen wird. Hier haben wir eine Übersicht für Sie zusammen gestellt:

Rolle Schauspieler Ludwig Dieter Matthias Schweighöfer Gwendoline Nathalie Emmanuel Rolph Guz Khan Korina Ruby O. Fee Brad Cage Stuart Martin Delacroix Jonathan Cohen Beatrix Noemie Nakai Christopher John Bubniak

"Army of Thieves" ist nicht der erste Film, bei dem Matthias Schweighöfer Regie führt. 2011 erschien der Film "What a Man", bei dem er mehrere Rollen einnahm: Er war Darsteller, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Das gleiche gilt für "Vaterfreuden". Bei dem Film "Schlussmacher" übernahm er Schauspielerei, Regie und Produktion, ebenso wie bei "Der Nanny" und Staffel 2 von "You are Wanted".

"Army of Thieves": Offizieller Trailer

Es gibt bereits einen offiziellen Trailer zu "Army of Thieves". Hier haben wir diesen für Sie verlinkt: